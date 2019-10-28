Taçoy: “Ülke tarihinde ilk kez ekonomik büyüme için, ölçülebilir hedefler koyuyoruz ve bunu tüm paydaşlarla birlikte yapıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, özel sektörde rekabet edebilirliğin artırılması, enerjide sürdürülebilir enerjinin sistemdeki oranının artırılması, turizmde de ise yerel kalkınma odaklı bir turizm modelinin geliştirilmesinin öncelikli olarak belirlendiği kaydedildi.

İstikrarlı büyümeyi sağlamak için geliştirilen “Vizyon 2035” projesi kapsamında özel sektör, enerji alanı ve turizm alanındaki hedefler, 80 kurumdan temsilcilerin katılımıyla Bedesten’de yapılan toplantılarda belirlendi.

Vizyon 2035 çalışmaları kapsamında 8 Kasım’da tarım, 11 Kasım’da yüksek öğrenim, 13 Kasım’da sosyal refah, 18 Kasım’da da kamu yönetimi alanlarında, Lefkoşa Bedesten’de 08:30 ile 16:00 saatleri arasında toplantılar yer alacak.

AŞIKOĞLU

Bakanlık Müsteşarı Aşıkoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 8 aylık bir maraton olarak nitelendirdiği Vizyon 2035 çalışmaları kapsamında, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdikleri tematik toplantılar sonucunda, 3 alandaki temel hedeflerin ve stratejilerin ortaya çıkarıldığını; bu toplantılarda özel sektörde rekabet edebilirliğin artırılması üzerinde durulduğunu, enerjide ise sürdürülebilir enerjinin sistemdeki oranın artırılması ve turizmde de yerel kalkınma odaklı bir turizm modelinin geliştirilmesinin öncelikli olarak ortaya çıktığını belirtti.

Aşıkoğlu, Vizyon 2035 projesi kapsamında ikinci etabın “tarım, yüksek öğrenim, bilişim, sosyal refah ve kamu alanlarını” içerdiğini, bu alanlardaki çalışmaların da kasım ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aralık ayının sonuna kadar, bütün tematik alan toplantılarının tamamlanarak ekonomik kalkınma odaklı stratejilerin belirleneceğini ifade eden Aşıkoğlu, 2020 yılının haziran ayına kadar, 8 alanda derlenip, tek bir plan haline getirilecek tüm bu çalışmalar sonucunda, devletin ekonomik büyüme eylem planının ortaya çıkacağını söyledi.



TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, “Ülke tarihinde ilk kez ekonomik büyüme için ölçülebilir hedefler koyuyoruz ve bunu tüm paydaşlarla birlikte yapıyoruz.” dedi.

Taçoy, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını amaçladıklarına dikkat çekti.

Bu çalışmalarla, KKTC’nin 15 yıllık ekonomik ve sosyal durumu ile ilgili hedeflerin tanımlanacağını kaydeden Taçoy, Vizyon 2035 projesi tamamlandığında, devletin ekonomik büyüme ile ilgili, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ve 15 yıllık eylem planlarının hazır olacağını belirtti.