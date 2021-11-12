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Taçoy: Ülkede ciddi bir muhalefet boşluğu yaşanıyor

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy katıldığı programda soruları yanıtladı.
Taçoy: Ülkede ciddi bir muhalefet boşluğu yaşanıyor

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy katıldığı programda soruları yanıtladı.

Ülkede ciddi bir muhalefet boşluğu yaşandığına işaret eden Taçoy, bu durumun muhalefet görevini üstlenen partilerin görevlerini yerine getirememesinden kaynaklandığını söyledi.

Taçoy, muhalefet görevini yerine getirmemenin yanı sıra, söz konusu partilerin iktidara gelme niyeti bulunmadığını da vurguladı.

“Hepsi korkuyor, mevcut ekonomik durumdan çekiniyorlar” diyen Taçoy, sadece UBP’nin bir iktidar ve zor günlerin partisi olarak göreve talip olduğunu kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin kadrolarıyla birlikte iktidara talip olduğunun altını çizen Taçoy, yapılacak seçimden sonra da UBP’nin iktidarda kalacağına vurgu yaptı.

Hasan Taçoy, “Tek başına iktidar olmak için gayret ediyoruz. Geleceğe dönük yelken açtık ve UBP için, KKTC için neler yapabileceğimizi ortaya koyarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Taçoy, mecliste “atıl” milletvekilleri bulunduğunu ve bu durumun “üretim” açısından sıkıntı yarattığına işaret ederek, grubu olmayan milletvekili yaratmayacak bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Meclis’te “karma oy”un ele alınacağı bir Ad-Hoc komite kurulduğunu anımsatan Taçoy, kendisinin “karma oy”un tamamen kalkmasından yana olduğun tekrarladı.

Taçoy, UBP Parti Meclisi’nin de bu konuda bir karar üretmiş olduğunu hatırlatarak, “UBP karma oyu istemiyor, UBP karma oyun kalkmasını istiyor” dedi.

“Parti politikaları önemlidir. Parti politikaları olmazsa bireyler hiçbir şey yapamaz” diyen Taçoy, grubu bulunmayan siyasi partilerin meclis çatısı altında muhalefet etmek dışında çok fazla yapacak şeyleri bulunmadığına dikkat çekti.

Hasan Taçoy, grubu olmayan siyasi partilerin meclis aritmetiğindeki dengesizliğin başlıca nedeni olduğunu vurgulayarak, karma oyun yarattığı karmaşanın boyutlarının siyasi ahlaksızlıklara kadar gittiğini söyledi.

Taçoy, doğru vizyonlar ortaya koyulmasının önemine vurgu yaparak, kişilerin değil partilerin faydalanacağı, kişilerin değil partilerin kazanacağı vizyonlara ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

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