Taçoy: Ülkede hükümet yok!

Taçoy, Mali Protokol’ün imzalanmamasının sebebinin hükümet olduğunu öne sürerek, devletlerarası ilişkilerde mazeret diye bir şeyin olamayacağını kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ada TV’de bir programa katılan UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Türkiye ile imzalanması beklenen mali protokol ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Taçoy, protokolün 3 yılda bir imzalandığını anımsatarak, 2018’de biten protokolün 2015’te Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından yapıldığını ve bugün imza koymadıkları kamu reformu, elektrik, telefon özelleştirmeleri gibi unsurların o dönemden kaldığını kaydetti.

Taçoy, “O dönemde imza konulan maddeleri bugün kabul etmemek için çırpınıyorlar” diyerek, CTP’nin faturayı 4’lü koalisyondan çıkarmaya çalıştığını savundu.

“TÜRKİYE’DE EKONOMİK SIKINTI VAR DİYORLAR, VAZGEÇİN”

Başbakan’ın mali protokolü Nisan sonunda bitireceği bilgisini hatırlatan Taçoy, Mayıs ayının ilk haftasının geldiğini, bir gelişme olmadığını söyleyerek. Mayıs’ın 15’inde ne olacağının bilinmediğini söyledi. Hasan Taçoy, Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların bahane edildiğini belirterek, “Türkiye bugün birçok ülkeye yardım ediyor. Sudan, Somali, Venezuella’ya 21 milyar TL yardım yaptı, KKTC’ye yapacağı yardım 1 milyar TL. Onu mu yapamayacak? Ekonomik sıkıntı var diyorlar, vazgeçin” dedi.

“O MASAYA OTURMAYACAK BİRİ VARSA CTP’DİR”

Hasan Taçoy, “2016’da 4 bakanın Türkiye’ye gidip imzaladığı su projesi anlaşmasına da değinerek, anlaşmanın Türkiye’de imzalandığını, ancak bakanlar, anlaşmanın imzalandığı yerden havalimanına gitmeden CTP MYK’sından seslerin yükseldiğini ve MYK’nın ‘suyu alamayız’ kararı çıktığını” söyleyerek, “Bugün masaya oturmayacak birisi varsa Maliye Bakanı değil, CTP olması lazım” ifadelerine yer verdi.

“BU PARA VATANDAŞTAN ÇIKACAK”

Ek bütçe ile ilgili bir soru üzerine Taçoy, “Ek bütçe sizin cebinizden para çıkarıp devletin borcunu ödemek için çıkarıldı” diyerek, “Hükümet duyarsız, vatandaşın cebine giren ve çıkandan haberi yok, bu para vatandaştan çıkacak” dedi.

“ÇELER KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları ile ilgili bir soruya ise Taçoy şöyle yanıt verdi:

“Partisini değil kendini kurtarmak için çalışıyor. Çalışma Bakanı, yaptığı işlerle kendini memnun etti zannediyor. Kendine oy veren dar kitleyi memnun etmeye çalışıyor. Piyasanın dengelerini bozuyor. Halkı yanlış yönlendiriyor” ifadelerini kullanarak, KKTC’nin yasalarla yöneltildiğini anımsattı ve “1 Mayıs’ta açarsanız 3 asgari ücret ceza keserim dedi. Öyle bir yasa yok. Sigortadaki yatırımlarınızı aldığınız ücrete göre yatırmazsa anca öyle hakkı olur. Efelenmesin kimse.”

“VATANDAŞ, 'HÜKÜMET BİTTİ' DİYOR”

Taçoy, “Hükümet bozulacak mı, görüşme yapılıyor mu?” şeklindeki soruya da, UBP’nin Aralık ayından beri adayı en az iki kez turladığını anımsattı ve bundan dolayı bunun iktidarın yakıştırması olduğunu söyledi. Parti içinde en yetkili 2 isimden birinin kendisi olduğunu söyleyen Taçoy, “Benim böyle bir görüşmeden haberim yok” ifadesini kullandı. Hükümetin etrafına bakmasını isteyen Taçoy sözlerini şöyle tamamladı:

“Kamuoyu hükümet bitti diyor, bunlardan bir şey olmaz diyor. Hükümet bu sesleri duymuyor. Çünkü hükümetten giderlerse sıfırlanacaklar, koltuklarından korkuyorlar. Biz muhalefetteyiz, hükümeti bozarsınız, karar alırız, deneriz. Veya erken seçim deriz. Sen hükümeti bozmazsan benim tek çarem var seçime gitmek. Halk senden hoşnut değil. Son geldi, sonu yaşayacaklar.”