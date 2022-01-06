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Taçoy: Ülkede İstikrarı Gerçekten İsteyen UBP’ye Mühür Vurur

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Taçoy: Ülkede İstikrarı Gerçekten İsteyen UBP’ye Mühür Vurur
Taçoy: Ülkede İstikrarı Gerçekten İsteyen UBP’ye Mühür Vurur

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve milletvekili adayı Hasan Taçoy, Kıbrıs TV’de katıldığı programda UBP’nin seçim hedeflerini değerlendirdi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre siyasette stratejik atak denilen siyasi olaylar bulunduğuna işaret eden Taçoy, son iki haftada bunların yapılmaya başlanacağını söyledi.

Yapılan son anketlerdeki vatandaşın duyarlılığına dikkat çeken Taçoy, mecliste son dönemde yaşanan nisap sorunlarını da hatırlatarak, siyasette istikrarın, gerek koalisyonlarda gerekse tek başına iktidarlarda aranan bir sonuç olduğunu aktardı.

Hasan Taçoy, her türlü sonuçta küçük partilerin en fazla üç milletvekili çıkarabileceğini savunarak bu partilerden birisiyle yapılacak geniş tabanlı olmayan bir koalisyonda her vekilin bir başbakan anlamı taşıyacağını söyledi.

Bu nedenle kurulacak hükümetin geniş tabanlı olması gerektiğinin altını çizen Taçoy, “Tek başına iktidarda bile sayınız 25-26 olsa bile belki de ortak almak zorunda kalacaksınız” dedi.

Taçoy, kurulabilecek en geniş tabanlı hükümet formülünün UBP-CTP koalisyonu olduğuna işaret ederken, UBP olarak gerek genel kurulda nisabı gerekse komitelerdeki yapıyı kontrol edebilecek bir tek başına iktidarı arzuladıklarını kaydetti.

“Bunu yapabilmek artık vatandaşın elinde, vatandaşın kullanacağı oyda” diyen Taçoy, “Vatandaş eğer istikrarlı bir şekilde gidip de mühürünü vurursa Ulusal Birlik Partisi’ni tek başına iktidara getirir” ifadelerini kullandı.

Taçoy, UBP’nin tek başına iktidara gelmesiyle komitelerdeki çoğunluğu elde etmiş olacağını ve genel kurulda da nisap sorunu yaşanmayacağını söyledi.

Hasan Taçoy, 26 sayısına rağmen, parti yetkili kurullarının kararıyla bir küçük ortak alınabileceğine değinerek, bu formülde küçük ortağın bazı durumlarda ayak sürüme pozisyonuna giremeyeceğini belirtti.  

Taçoy, “Çünkü sayınız yeterlidir ve sizi tehdit etmek veyahut ‘ben oynamam’ demek lüksüne sahip olmaz. Bunun için vatandaşın bu konuda gerçekten bilinçli olması gerekir. Tek başına iktidara yakın tek parti UBP olduğuna göre, oylarımızı o çatı altında birleştirmemiz lazımdır. Ülkede istikrar olmasını eğer gerçekten istiyorsak tek başına iktidar için UBP’ye mühür vurmak gerekir” dedi.

Tek başına iktidarın vatandaşın beklentilerini yerine getirecek kapasiteyi sağlayacağına işaret eden Taçoy, bu kapasite ile ülkenin ihtiyaç duyduğu reformların yapılmasının en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Taçoy, gittiği her yerde konuştuğu her kişiden tek isteğinin “oyunuzu mühür ile taçlandırınız” olduğunu ifade ederek, istikrarın yakalanmasının tek yolunun bu olduğunu kaydetti.

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