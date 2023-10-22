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Taçoy: ‘Ünal abi formülü’ bir geçiş dönemidir

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UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, "Ünal abi formülü' bir geçiş dönemidir" açıklamasını yaparak, kurultay tarihinin bir an önce belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Taçoy: ‘Ünal abi formülü’ bir geçiş dönemidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, TV2020’de Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtladığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Buzdağının görülmeyen tarafının da araştırılması lazım”

Reçete yolsuzluğu konusuna değinirken henüz buzdağının görünen kısmının ortaya çıktığı inancını dile getiren Taçoy, “Biz şu an buzdağının tepesini gördük. Altında ne var bilmiyoruz. Altından daha ne çıkar onu da bilmiyoruz. Ama eminim ki buzdağının tepesinin ötesinde işler de var. Bizim takip ettiğimiz işler de vardı. Onlara da bakılması gerekir. Yolsuzluk kapsamı içerisinde araştırılması gereken başka işler de var. Gerçek anlamda yolsuzluk kapsamı içerisinde araştırılması gereken bu değil. Bunları geçin. Şu an buzdağının tepesinde görülenlerdir. Görülmeyen tarafta neler olduğunun da araştırılması lazımdır” dedi.

“Savcılık ve sayıştayın Kıb-Tek raporlarına bakılması halinde çok farklı şeyler görülecek”

Taçoy, KIB-TEK konusunda kendi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde yapılan ihbarları savcılığa ilettiklerini ve savcılığın da bu konulardaki soruşturmalarını ilerlettiğini açıkladı.

Sayıştayın da aynı kapsamda soruşturmalarını yaptığını ve raporlar düzenlediğini ifade eden Taçoy, bunlara bir bakılması halinde çok daha farklı şeylerin görüleceğini vurguladı.

UBP kurultayına ilişkin soruları da yanıtlayan Taçoy, kazanması durumunda UBP’de adaleti yeniden sağlayıp sağlayamayacağının sorulması üzerine, “Adalet Devletin Dinidir” sözünü anımsattı ve “eğer adaletli olmayacaksanız bir yerlere talip olmanızın hiçbir anlamı yoktur” dedi.  

 

“Hiç kimse UBP’nin önünü koltuk uğruna kesemez”

Taçoy, kurultaya giderken kendisinin mal varlığını soruşturarak yeni bir saldırı şekli geliştirmek isteyenler bulunduğunu ifade ederek, “bir milletvekili olarak meclise mal bildiriminde bulunmaktayım. Buyursunlar gitsinler zarfım meclistedir. Açsınlar ve baksınlar. Her dönem aksatmadan, yasa çıktı çıkalı ben mal varlığımı devlete beyan ederim ve herkes de bunu inceleyebilir. Onlara verilemeyecek yanıtım yok” ifadelerini kullandı.

Kurultaya giderken bu gibi saldırıları beklediğine işaret eden Taçoy, “Sayın Ünal Bey'in “abi” olarak tek başına göreve getirildiği gün, geçiş dönemi abisi olduğundan dolayı ilk kurultayda aday olacağımı söylemiştim” hatırlatmasında bulundu.

Hasan Taçoy, UBP tüzüğünün 21’inci maddesinin ilk fıkrasına göre kurultayın 2 yılda bir yapılması gerektiğine dikkat çekerek, tüzük gereği iki yılın sonunda Parti Meclisi’nin karar alarak kurultayın gerçekleştirilmesi gerektiğini anımsattı.

UBP’deki iletişim kopukluğunun varlığından bahseden Taçoy, bu nedenle gerekli konuşmaların yapılamadığını, ancak kurultaya yönelik tartışmaların bir an önce parti içerisinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Taçoy, partinin bekasının ve geleceğe adım atmasının genel başkanlığa kimin seçileceğinden daha önemli olduğunun altını çizerek, “UBP’nin önünü hiç kimsenin koltuk adına kesmemesi lazım. Biz şu anda kendi içimizde bu sorgulamayı yaşıyoruz. Verilen toleransların süresi dolmuştur. Kurultay tarihi bir an evvel belirlenmelidir” dedi.

Mutlaka kurultaya gidileceğinin altını tekrar çizen Taçoy, UBP’nin kurultay sürecinde kendi benliğiyle hareket edeceğini vurguladı.

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