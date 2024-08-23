Taçoy: Ünal bey canlı yayında karşıma çıkacak mısın?

UBP Kurultayı... Hasan Taçoy'dan Ünal Üstel'e çağrı...

İşte o çağrı;

Kurultayımıza 1 aydan az bir süre kala, bir süre önce yapmış olduğum çağrımı tekrarlıyorum.

Ünal Bey’i bir tv kanalında, ucu açık bir şekilde tartışmaya davet ediyorum.

Umarım bu sefer gereken cesareti gösterir ve ülkemiz demokrasisi için unutulmaz bir gün yaşanır.

Şu anda ayrı ayrı yaptığımız propaganda süreçleri göstermiştir ki kendisiyle farklı düşündüğümüz bir çok konu var. Ünal Bey’in hiç değinmediği de bir çok konu var.

Tüm bunları konuşmak, aramızdaki farkı tüm çıplaklığıyla ortaya koymak adına ben teklifimi yineliyorum.

Kendisinin tercih edeceği bir kanalda, istediği saatte ve dilediği kişinin yönetiminde gelsin konuşalım.

Bu konudaki tek şartım canlı yayın olması ve süre sınırı olmamasıdır. Fakat tam 27 gündür sessizliğini koruyor!

Konuşalım, tartışalım, farkımızı ortaya koyalım.

Kararı halkımız versin…