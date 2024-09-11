Taçoy: Ünal bey istikrarlı bir şekilde "KAÇIYOR"

UBP'de dengeler her gün değişmeye devam ediyor...

UBP'de dengeler her gün değişmeye devam ediyor...

Taçoy'dan Üstel'e bir kez daha canlı yayına çıkma teklifi geldi.

İşte Taçoy'un yaptığı açıklama;

“MONTAJA ARA VERİP GERÇEK BİR YAYINA GELİNİZ”

Tam 46 gün önce yapmış olduğum çağrıma hala yanıt alabilmiş değilim.

Nedense “birlikte canlı yayına çıkalım” çağrım Ünal Bey’de endişe yaratmaya devam ediyor.

Halkımız istiyor ve bekliyor, ama O “istikarlı” bir şekilde kaçıyor.

Bir kez daha çağrımı yinelemek istiyorum: “Ünal Bey, buyrun gelin birlikte ekrana çıkalım.”

Birlikte bir canlı yayın yapalım. Basın bürosunun montajladığı görüntüler yerine halkımız sizi canlı yayında doğal bir şekilde de görsün....