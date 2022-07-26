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Taçoy : “Üretim sektörüne yönelik prim destek programı gündemimizde”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerini kabul etti.
Taçoy : “Üretim sektörüne yönelik prim destek programı gündemimizde”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları sektörün sıkıntı içinde olduğunu anlatarak, Bakan Taçoy’dan destek istedi.

Sigorta primleri yatırımı konusunda oldukça zorlandıklarını dile getiren Naimoğulları, yüklerinin hafifletilmesi adına bir yol haritası istediklerini söyledi.

Primlerin ödenmesi konusunda süre ve destek talep eden Naimoğulları, 3. dünya ülkesi vatandaşlarının çalışma izinleri konusunda kolaylaştırıcı adımlar atılması yönünde de taleplerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, konuşmasında üretim sektörünün de dahil olacağı prim destek programının gündemde olduğunu kaydetti.

Bakan Taçoy, çalışma izinleri konusunda gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtti.

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