Taçoy: Video bir süredir şehir efsanesi olarak konuşuluyordu!

TV2020‘de Reşat Akar‘ın programına telefonla bağlanarak sorularını yanıtlayan Hasan Taçoy, Saner’in kurultay rakiplerini işaret etmesi konusunda, yaşananları tasvip etmediğini ve kendisinin, tasvip etmediği hiçbir şeyi yapmayacağını ve bunları da üzerine almadığını söyledi.

Taçoy, “2 yıldır güneye geçmiyorum. UBP üyesi bunu takdir edecektir ve kararını verecektir. Ben videoyu izlemedim” dedi.

“Şehir efsanesi olarak bir süredir konuşuluyordu”

“Saner’i aradım ama cevap alamadım” diyen Taçoy, Saner’in UBP Genel Başkanlık adaylığının engellenmesi için birilerinin harekete geçip geçmediği soruları üzerine de, konunun şehir efsanesi olarak bir süredir konuşulduğunu söyledi.

Taçoy, “Siyasi etik ve ahlaka aykırı bir olay. Siyasetten çok ayrı bir olay. Özel hayata bir müdahaledir. Bunu tasvip etmiyorum. Hükümet zaten istifa etmişti. 26 Aralık’ta seçim olacak” ifadelerini kullandı.