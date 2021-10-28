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Taçoy: “Video olayını bana Sucuoğlu söylemişti, Saner’e bahsetmedim”

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UBP Milletvekili ve başkan adayı Hasan Taçoy, video skandalını ilk olarak UBP’nin tüzük kurultayı çalışmaları sürecinde, bir diğer aday Faiz Sucuoğlu’ndan duyduğunu, Saner’e ya da bir başkasına videodan bahsetmediğini ifade etti.
Taçoy: “Video olayını bana Sucuoğlu söylemişti, Saner’e bahsetmedim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve genel başkan adayı Hasan Taçoy, internette yayın yapan internet gazetesi Özgür gazetede, Pınar Barut’un sorularını yanıtladı.

UBP’nin tüzük kurultayı çalışmaları sırasında, skandal video soruşturmasında adı geçen bir diğer başkan adayı Faiz Sucuoğlu’nun kendisine “Bir video var, duydun mu?” dediğini ifade eden Taçoy, “Ben de ne video ne bir şey bilirim dedim güldüm geçtim” diyerek, olayı ilk kez Sucuoğlu’ndan duyduğunu açıkladı.

Videodan ne Ersan Saner’e ne de bir başkasına bahsetmediğini ifade eden Taçoy, “Ben takmadım. Ben herhangi bir şekilde bunu takmış olsam gider ilgili kişilerle bir toplantı yapardım. Böyle bir görüşme yapmadım, böyle bir talep de bana gelmedi” dedi.

Taçoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu olay ortaya çıktı, konuşuldu diyorlar. Bizim olduğumuz çevrelerde çok fazla konuşan olmadı. Tüzük kurultayı çalışmalarında Sayın Sucuoğlu bana böyle bir şeyden bahsetti, ben takmadım. Sucuoğlu bahsetti bana bu olaydan. Bir video var, duydun mu dedi. Ben de ne video ne bir şey bilirim dedim güldüm geçtim. Saner’e ya da kimseye bir şeyden bahsetmedim. Ben takmadım. Ben herhangi bir şekilde bunu takmış olsam gider ilgili kişilerle bir toplantı yapardım. Böyle bir görüşme yapmadım, böyle bir talep de bana gelmedi. UBP içindeki herkes mi biliyor bu olayı? Benim karşımda eşim oturuyor, onun haberi yoktu.”

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