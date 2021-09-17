Taçoy: Yarış ben ve Sucuoğlu arasında geçecek

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Kurultayında yarışın kendisi ve diğer adaylardan Faiz Sucuoğlu arasında geçeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, UBP kurultayında, başkanlık yarışının iki aday arasında geçeceğini iddia etti.

Yarışın kendisi ve diğer adaylardan Faiz Sucuoğlu arasında geçeceğini söyleyen Taçoy, Kıbrıs TV'de Erçin Şahmaran'ın "objektif" isimli programına katıldı ve şu açıklamaları yaptı;

"UBP'nin durumu kötüdür diyenlere soruyorum, 'sizin durumunuz daha mı iyi?' İktidar yok, ama muhalefet de yok. UBP Başkanlığına aday olmuş olabiliriz, ancak bizler Başbakanlığa aday olduk. UBP kendi içinde istikrarı sağlayarak, özellikle ekonomi de halkın beklentilerini dikkate alarak program hazırlamalı ve istikrarlı bir siyasi yapı için gerekeni yapmalı.

UBP'nin her organında yarış vardır. Milletvekilliği seçimlerinde, vekil adayları da birbirine rakiptir. Benim hakkım gasp edilmiştir. Benim hakkımı da Sayın Faiz Sucuoğlu gasp etmiştir. Önemli görevlere gelmek için güçlü olmanız gerekir. Bir göreve güç almadan gelirseniz altında kalırsınız.

Kurultayın bu kadar uzayacağını tahmin etmemiştim. Fakat Sayın Saner'in, başkan olduktan sonraki tavrı ile bu sürecin uzayacağını anlamaya başladım. Siyasetin beraberliği yoktur, ya kazanır, ya da kaybedersiniz. Tabanda olan inancı toplamalısınız. Şu an dört aday var. Ancak gerçekte iki favori var. Yarış ben ve Sayın Sucuoğlu arasında geçecek."