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Taçoy: YDP hükümetten ayrılacak

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Kanal T’de katıldığım programda da dile getirdiğim üzere, ben dahil hiçbir UBP’li milletvekilinin meclisi çalıştırmama gibi bir niyeti yoktur.
Taçoy: YDP hükümetten ayrılacak

Kanal T’de katıldığım programda da dile getirdiğim üzere, ben dahil hiçbir UBP’li milletvekilinin meclisi çalıştırmama gibi bir niyeti yoktur.

Kişiler üzerinden yorum yapmak yerine, siyaseten birşeyler kazanma peşinde koşanlara dikkat edilmesi, siyasi konjonktürün takip edilmesi ve kimin nerede ve nasıl durduğunun görülmesi gerekmektedir.

Suç ve suçlu UBP içinde değil, UBP dışında aranmalıdır. Benim ve arkadaşlarımın sürekli bir şekilde suçlanması yanlıştır.

Esas problem Erhan Arıklı’nın hükümetten çekilme problemidir ve kendi içinden kaynaklanmaktadır, UBP ile bir alakası yoktur.

Çekilmek istiyorsa buyursun çekilsin, kimse kendisini hükümetten atmadı. Bence uzun sürmez, Erhan bey hükümetten ayrılacak. Bu hafta içerisinde bir kaç görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra parti meclisini toplayacak ve hükümetten ayrılma kararı alacak. Partisi içerisinden kendisine büyük baskı var.

27 sayısı hükümeti Haziran ayına kadar götürmeye yeterlidir. Bu tarihten sonra meclis zaten Ekim’e kadar tatile girecek. Ekim’de de Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Bir şey kazandım diye hükümetin içerisinden ya da muhalefetten hiç kimsenin ağzının suyu akmasın. Hükümetin zayıflatılması ya da devrilmesi cumhurbaşkanı seçimine kadar mümkün değil.

Seçilmiş tüm milletvekillerinin yasama görevi vardır ve biz halkımızın bize verdiği bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz.

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