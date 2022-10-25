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Taçoy: “Yeni asgari ücret yeni düzenlemeler ile hayata geçecek”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Taçoy: “Yeni asgari ücret yeni düzenlemeler ile hayata geçecek”

“10 BİNE YAKIN KİŞİNİN AFTAN YARARLANMASINI BEKLİYORUZ”
Meclisten Oy birliği ile geçen Muhaceret affı yasasının devlete önemli bir gelir olacağına işaret eden Taçoy, “Dün muhaceret yasası geçti. Bu insanların kayıt altına girmesi bizim için artı olacak ve bu sosyal sigortalara bir kazanç sağlayacak. Cezalar asgari ücret olarak telaffuz edildi. 10 bine yakın kişinin bu aftan yaralanmasını bekliyoruz” dedi.


“3. DÜNYA VATANDAŞLARI İÇİN DAHA FARKLI BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”
Konuşmasının devamında Taçoy, “Benim KKTC vatandaşını KKTC sınırları içinde çalıştırmak için bir atak yapmam lazım ve bu yönde bir çalışmam olmasını gerektiriyor. Türkiye’den birini getirebilir miyiz diye bakıyoruz ne KKTC ne de Türkiye’den den işçi bulma ve işgücü kapsamında herhangi bir yeteneğimiz yok. 3. Uyruklulara yönelik bir piyasadan bilmediğimiz insan gücünü getirip çalıştırmaya çalışıyoruz ve bir takım handikaplar ortaya çıkıyor. KKTC’ye gelip güneye gitmek isteyenlerin ayısı artıyor. Bunu da engellemek için bir takım modeller hayata geçirmemiz lazım ve tüm bunları bir bütün olarak kendi aramızda konuşuyoruz. Yerli işgücünü artırmak ve yerel iş gücünün gelirini artırma konularının hepsi gündemimizde. Aralık ayına kadar bu çalışmaları tamamlamak ve yeni asgari ücreti bu yeni düzenleme ile hayata geçirmek istiyoruz. 3. Dünya vatandaşları için daha farklı bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.


“ARALIK AYINA KADAR BU ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”
Taçoy, “Asgari ücret belirlenirken benim niyetim daha farklı olacak. Çok daha farklı bir politika ile asgari ücreti belirleyeceğiz. Asgari ücreti yükselterek gideceğiz. İşveren ve tekil işverene bir teşvik veriyoruz. Bu teşvikten yararlanmak için geçmiş borçları sabitlemesi gerekir. Bu da işveren için bir aftır. Hem teşviki alacaklar hem de geçmişteki borçlarını tamamlayacaklar. Aralık ayına kadar bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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