Taçoy: Yıl sonuna kadar elektrik ve akaryakıta zam olmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında akaryakıt ve elektrik fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Taçoy, 2019 sonuna kadar elektrik ve akaryakıta zam yapmayacaklarını söylediklerini anımsatarak, bu hedef için

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında akaryakıt ve elektrik fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Taçoy, 2019 sonuna kadar elektrik ve akaryakıta zam yapmayacaklarını söylediklerini anımsatarak, bu hedef için çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası piyasalardaki fiyatların seyrinin belirleyici olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, son zamanlarda suni bir takım etkenlerin neden olduğu dalgalanmalar yaşandığını söyledi.Bu dalgalanmanın yüzde 3 yüzde 5 oranını geçmeyeceğini ifade eden Taçoy, bu oranda bir seyrin 2019 sonuna kadar akaryakıt ve elektrik fiyatlarında artışa neden olmayacağını kaydetti.

Bakan Taçoy, “Maliye ile bu noktada elbette biraz çekişeceğiz ama önemli değil, birbirimizi yakalarız, uzlaşırız. Bizden onlara daha farklı bir kaynak gider, bir dengeyi sağlarız” dedi.

Elektrikte göreve geldiği günden bu yana kendisinden 6 kuruşluk bir zam talep edildiğini dile getiren Taçoy, “ben bu zammı yapmadım ve yapmaya da niyetim yok” şeklinde konuştu.

Zam yapmak yerine, çok fazla karşı çıkılsa da devlet ile olan mahsuplaşmayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Taçoy, 460 milyon TL tutarında bir mahsuplaşma yaptıklarını söyledi.

Hasan Taçoy, bunun dışında büyük alacakların da üzerine gittiklerini belirterek, “etrafta epey fazla düşmanlar edindik, küçük veya büyük çapta birçok kişinin üzerine gittik” dedi.

4 aylık süre içerisinde tahsilatta ilerleme sağladıklarını anlatan Taçoy, 100 milyon olan tahsilatın 150 milyona yükseldiğini söyledi.

Taçoy, yıl sonuna kadar borçsuz bir kurum hedeflediklerini dile getirerek, bu seyrin devamı halinde KIB-TEK’in yılı borçsuz tamamlayacağını kaydetti.

Bu seyrin devamı ve borçsuz bir duruma gelmesinin devamının düşük fiyatlı elektrik demek olduğunu ifade eden Bakan Taçoy, “işte o noktaya gidene kadar yaptığınız ve yapacağınız işler, direnç gösterdiğiniz noktalar nelerdir, neler olmalıdır, maliyetler ne olmalıdır… Bunların olabilmesi için çok fazla bir enerji sarf ediyoruz” dedi.

KIB-TEK’te özelleştirme olmayacağının altını bir kez daha çizen Taçoy, “herkes bunu hanesine yazsın. Özelleştirme yok ama kurumu yaşatmak için de yapmamız gereken iş çok” vurgusu yaptı.

Bakan Taçoy, “biz üzerimize düşeni yapıp kurumu yıl sonuna kadar aritmetiksel açıdan belli bir noktaya getireceğiz. Gerisi kendilerine kalmış. Kurumu yaşatmak için üzerlerine düşeni kendileri yapacak. Ben zorla gidip de kimsenin kolunu tutup arkasında kıvıracak değilim. Eğer bu işin yaşamasını istiyorlarsa farklı bir tutum içerisine gireceklerdir” dedi.

(BRT)