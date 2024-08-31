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Taçoy'a vekillerden destek artıyor! UBP Kurultayında saflar belli oluyor...

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Taçoy'a vekillerden destek artıyor! UBP Kurultayında saflar belli oluyor...
Taçoy'a vekillerden destek artıyor! UBP Kurultayında saflar belli oluyor...

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün eşi Muhammet Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ile parti içindeki önemli isimlerin bir araya geldiğini gözler önüne serdi.

Paylaşımda, UBP’li milletvekillerinden Ali Pilli, Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, Hasan Taçoy ve Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin bulunduğu görüldü.

Muhammet Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nde katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonundan bulunan bu fotoğraf karesini "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." notu ile paylaştı.

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