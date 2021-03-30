Taçoy:AKP'nin buradaki uzantısı,Türkiye'nin de haberi olmadan Faiz Bey'e destek verdi

Hasan Taçoy, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu #burasıönemli adlı programda, kurultayda ilk tur sonrası adaylıktan çekilmesi ile ilgili ilk kez detaylı açıklamalar yaptı, gelecekle ilgili önemli mesajlar verdi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu #burasıönemli adlı programda, kurultayda ilk tur sonrası adaylıktan çekilmesi ile ilgili ilk kez detaylı açıklamalar yaptı, gelecekle ilgili önemli mesajlar verdi.

İşte Taçoy’un çarpıcı sözleri:

‘Kabine içinde görev bu şartlarda kabul etmem. Sayın Başbakana tüm Meclis Grubu’nun önünde söyledim. Böyle bir şeyi bu şartlarda reddederim.Yanlıştır. Arkadaşlarımız daha yeni atanmıştır.Geçen defa Tatar’ın Genel Başkanlığı döneminde, genel sekreterlikten alınmam için Sayın Tatar MYK’yi dahi toplamıştı. Bu kez bu olmaz…

Görev talep edeceksek, parti tabanının gücünü gösterme adına, verilen oyların gücünü gösterme adına bunu yapacağız.. Hangi görev alırsak alalım, farklılık göstermek niyetindeyiz. Yola çıktık. Yol açık. İktidar için yol açık. Kurultay olursa, bu yola çıkacağız…

Seçim kurultaydan sonra olmalı iddiasını taşıyoruz. Seçim Kurultaydan sonra yapılır… Ben veya başkası kim kazanırsa, seçime o hava ile gidilir…

Seçim için kurultay tarihi henüz alınmadı. 10 Nisan’da Genel Sekreterlik seçimi yapılması kararı aldık.

Kurultaydan iki değil 5 kişi geri çekildik. Neden geri çekildik. Arkadaşlarımızın iddiası vardı. Birinci gelen geri çekilirse, 2 ile 3, 2. Geri çekilirse 3-4, 3 çekilirse 4-4-5 seçime gidecekti.

Dert değil. Çekilmesi gerekirse çekiliriz dedik. En fazla “Hasan Taçoy ikinci geldi. O çekilsin” denildi… Ancak birinci neden çekildi sorusunun yanıtı Ersan Saner de gizlidir… Bu açıklamayı yapmak zorundadır. Kendisi neden geri çekildiler diye soruyorsa, bunun yanıtını da kendisi verecek…

Beni arayıp çekilmemiz gerektiğini söyleyen kişi (Ersan Saner) sonra çıkıp neden çekildiler diye sorarsa, bize de açıklama yapma mecburiyeti doğar. Genel Başkan açıklasın. Birinci gelen niye çekildi sorusunu ben kendisine sordum. İkinci gelen ne yapması lazımdı. Kendisine bir açılışta sordum. Size ne benim çekilmemden. Siz süreci devam ettirin dedim. Benim üzerime siyaset yapamazsınız dedim. Nasıl ki soruyu sordu, gaf yaptı herhalde, kendisinden bu yanıtı beklerim. Neden çekildiğimizi açıklasın…

10 Nisan’da Genel Sekreterlik seçimini yapma kararı aldık. İki aday görülüyor…

Tüm siyasi partiler UBP’nin kırıntıları ile siyaset yapıyorlar.Seçim olduydu olmadıydı tartışmalarından oy kazanma çabaları var. Çünkü siyasi amaçları neredeyse kalmadı.

Siyasete UBP’de başladım. Arada bir kopukluk oldu ama o zaman da UBP’liydim, şimdi de UBP’liyim…

Kurultay sürecinde yaşananlar, muhakak ki UBP’de imaj zedelenmesine yol açmıştır. Bugünkü meclis Başkanımız o gün açık açık sormuştu. Bunu halka nasıl anlatacaksınız diye..Söylediği doğruydu.Bunu Faiz Sucuoğlu’na sordu. Çekilirsen, bunun yanıtını nasıl vereceksiniz dedi. Bu kadar net. Ertesi gün neden ben adayım denildiğini sorgulamak lazım. Ben ikinciydim geri çekilsem normaldi. Önce Birinciyi bekledim. Birinci geri çekildikten sonrra ben kalamazdım. Kalsaydım, birisinin adamı denilecekti.

Evet kırıldım… Etrafımdakilerin beni suçlaması… Faiz Bey için söyledim. İkimiz Grup odasına kapandık. Bu konuyu konuştuk. Malum kişinin ben olmadığını söyledi bana… Ancak daha geçen hafta İskele’de benim içim malum kişi dedi. Samimi görmüyorum, kırılıyorum… İçime attım konuşmadım ama nereye kadar? Şimdi her şey konuşulsun…

Diğer 5 aday bana karşı cepheleşti. Benim için çok güçlü diye gösterdiler. Benden çekinenler oldu. Dr Derviş Eroğlu ile yakınlığım, beni desteklemesi, esas rahatsızlığı veren konuydu. Bu, arkadaşların cepheleşmesine neden oldu.

Hiç beklenmedik bir yerden darbe aldım. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, AK Partinin buradaki uzantısı, oranın da haberi olmadan Faiz Bey’e destek verdiği ortaya çıktı. Ertesi gün o arkadaşlar görevden alındılar. Ertesi günü çıkıp beni o istemez bu istemez malum kişinin arkadaşı olan falan kişiye, yani Hasan Taçoy’un arası Binali Yıldırımla iyidir, gitti söyledi, Binali Yıldırım da geldi falan… Ben anlamam.. Kurultaya giderken her şey tamamdı hoştu da bu insanların desteğini alırken, adlarını kullanırken iyiydi hoştun da, kurultay geçince mi kötü oldu. Bunun yanıtını vermeleri lazım.Bu beni kırar. Ben kendim siyaset yaparım…

DP olayı benim aleyhime kullanıldı ama ben bunu doğru ya da yanlış ortaya koyarım ve vatandaşa şunu söylerim. UBP tabanı kendi seçtiği kişilere en fazla dersi veren tabandır…

UBP seçimlerin partisidir… Seçim için kurulmuştur. Seçimden korkmaz…

UBP kurultay kararları var… UBP KKTC’yi kuran partidir… İlhak diye bir kararı yoktur…

Tatar yerine Özgürgün’ü desteklesem o kazanırdı. Hep ödendik… Vefa diye bir şey yok…

Çok farklı bir propaganda süreci yürüteceğiz. KKTC siyasetinde denenmemişleri yapacağız. Projelerimizi yavaş yavaş devreye koyduk. Her gittiğim yerde memnuniyet görüyorum bu da bana yetiyor…’