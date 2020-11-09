Taçoy'dan 10 Kasım mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Ulu Önder, büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün bedenen dünyadan ayrılmıştır. Yaktığı ateş, bir ulusun rehberi olmuştur” diyen Taçoy şöyle devam etti:

“82 yıldır, devrimleri ile birlikte hem Türkiye Cumhuriyeti’ne, hem KKTC’ye hem de dünyadaki birçok ulusa rehber olmayı başaran bir devlet adamı… Atatürk sevgisi, Atatürk ilke ve inkılapları ile büyüyen, bunları uygulayan bir neslin devamı olmak her zaman onur ve gurur kaynağımız olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 82’nci ölüm yıldönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anarım. Gelecek nesillere Atatürk’ü daha iyi anlatmak değişmeyen ülkümüz olmaya devam edecektir”