  • BIST 1.232
  • Altın 490,278
  • Dolar 8,1438
  • Euro 9,6190
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Taçoy'dan 10 Kasım mesajı

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taçoy'dan 10 Kasım mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Ulu Önder, büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün bedenen dünyadan ayrılmıştır. Yaktığı ateş, bir ulusun rehberi olmuştur” diyen Taçoy şöyle devam etti:

“82 yıldır, devrimleri ile birlikte hem Türkiye Cumhuriyeti’ne, hem KKTC’ye hem de dünyadaki birçok ulusa rehber olmayı başaran bir devlet adamı… Atatürk sevgisi, Atatürk ilke ve inkılapları ile büyüyen, bunları uygulayan bir neslin devamı olmak her zaman onur ve gurur kaynağımız olmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle, 82’nci ölüm yıldönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anarım. Gelecek nesillere Atatürk’ü daha iyi anlatmak değişmeyen ülkümüz olmaya devam edecektir”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
  • Ataoğlu'ndan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Taçoy'dan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Saner'den 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:18
  • UBP'li Gündüz:5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter09 Kasım 2020 Pazartesi 19:07
  • Saner, DP’de09 Kasım 2020 Pazartesi 19:06
  • Tatar, Akıncı’ya geçmiş olsun mesajı gönderdi09 Kasım 2020 Pazartesi 19:05
  • Özyiğit:Hükümette yer alarak, yapılan müdahalelere ortak olmayacağız09 Kasım 2020 Pazartesi 19:00
  • Saner’den 10 Kasım Mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 18:44
  • Taçoy’dan 10 Kasım Mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti