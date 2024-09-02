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Taçoy'dan açıklama

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Taçoy'dan açıklama
Taçoy'dan açıklama

İşte yapılan açıklama;

Yargının bağımsızlığı ve herkes için adil yargılanma hakkı temel hukuk anlayışımızın esaslarını oluşturmaktadır. Bağımsız ve yetkin bir adalet sisteminin düzgün biçimde işleyebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını bir zorunluluk sayıyoruz. 
Adalet sisteminin etkinliğini arttırmak, hızlı ve adil bir yargı sisteminin gerçekleştirebilmek için gerekli olan başta nitelikli ve yeterli sayıda yargı personeli ile modern mahkeme binalarının inşası ve eskilerin yenilenmesi temel hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca, adalet alanında yeni çağın teknolojik, idari, iktisadi ve toplumsal değişimlerinin ortaya çıkardığı hukuki ve teknik gelişmelerin takibini de önemsiyoruz. 
Yargı reformları kapsamında, mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak ve davaların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak için ek önlemler alacağız. Yargının bağımsızlığını ve etkinliğini artırmak, hukuka erişimi kolaylaştırmak, hukuk ve adalet sistemimizi daha güçlü ve güvenilir hale getirecektir. Yargı süreçlerindeki gecikmeleri en aza indirerek, vatandaşlarımızın haklarına en kısa sürede kavuşmalarını istiyoruz.
Ayrıca, yargı mensuplarının hizmet içi eğitim ve gelişimlerine yönelik programlar düzenleyerek, onların bilgi ve becerilerini güncel tutacağız. Yargının her kademesinde görev yapan personelin nitelikli ve donanımlı olmasını için gereken koşulları sağlayacağız.
Bütün bu adımlar, adalet sistemimizin şeffaf, tarafsız ve hızlı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın adalete olan güvenini pekiştirecektir. Hukuk ve adalet sistemimizi güçlendirmek, toplumsal güven ve iş birliğini de yükseltecektir. 
Bu amaçla yeni dönemde Adalet Reformu Şurasını toplayacak ve tüm ilgilileri bir araya getirerek, konuyu tüm yönleriyle ele alıp uygulama için bir yol haritası belirleyeceğiz. 

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