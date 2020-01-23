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Taçoy’dan, Amcaoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

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Hasan Taçoy, Amcaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Taçoy’dan, Amcaoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Ekonomi ve Enerji Bakanı

Hasan Taçoy, Amcaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,  kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderi ile Amcaoğlu’nun durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Taçoy’un gönderisi şöyle:

Küçük bir operasyon geçiren Maliye Bakanımız kardeşim Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ettim.

Ülkemizin kalkınması için attığımız adımlarda, sağlığın çok önemli bir yeri var. Tekrardan geçmiş olsun. Daha yapacak çok işimiz var. KKTC için birlikte, yürüyoruz...

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