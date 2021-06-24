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Taçoy'dan Arıklı'ya: UBP sayesinde "Hayal Edemeyeceğin Makamdasın"

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"Verdiği demeçlerle UBP'yi hedef aldığının farkında bile değil"
Taçoy'dan Arıklı'ya: UBP sayesinde "Hayal Edemeyeceğin Makamdasın"

İşte açıklama;

Yeniden Doğuş Partisi genel başkanı Sn. Erhan Arıklı, UBP sayesinde hayal edemeyeceği bir makama gelmiş ancak verdiği demeçlerle UBP'yi hedef aldığının farkında bile değil.

Her şeyden önce şunu bilmeli ki;

UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir. Kiminle koalisyona girileceğine de UBP yetkili kurulları karar verir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin UBP kurultayına yönelik telkini varsa, bizim bilmediğimiz ve kendi bildiği ne varsa sayın Arıklı açıklamalıdır. Türkiye'den kendisine kim, "şu aday seçilirse hükümetten çekil biz bunu istemiyoruz" dedi, açıklamalıdır.

UBP bu ülkenin en büyük ve en örgütlü partisidir.

Bu açıklamalar Sn. Arıklı'nın haddi olmadığı gibi, beklentimiz UBP Genel başkanlığını geçici olarak yürüten Sn. Ersan Saner'in de kendisine gerekli en ağır cevabı vermesidir.

Bir UBP'liyi bir makama ancak UBP'liler getirir ve UBP'liler götürür.

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