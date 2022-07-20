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Taçoy'dan asgari ücret açıklaması...

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Asgari ücretin, itirazlar sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na iade edilmesi, asgari ücretlinin eline ne kadar para geçeceği merak konusu olmuştu.
Taçoy'dan asgari ücret açıklaması...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere yarın saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı’nda toplanacak.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNE 6 BİN 90 TL GEÇMEYECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuyla ilgili konuştu. İtiraz nedeniyle yarın yeni bir toplantı yapılacağını belirten Taçoy, “Çalışanın eline eski asgari ücret geçmeyecek. Ya 8 bin 600 TL, ya da toplantıdan farklı bir rakam çıkarsa o geçecek.” dedi.

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