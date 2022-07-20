Taçoy'dan asgari ücret açıklaması...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere yarın saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.
"ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNE 6 BİN 90 TL GEÇMEYECEK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuyla ilgili konuştu. İtiraz nedeniyle yarın yeni bir toplantı yapılacağını belirten Taçoy, “Çalışanın eline eski asgari ücret geçmeyecek. Ya 8 bin 600 TL, ya da toplantıdan farklı bir rakam çıkarsa o geçecek.” dedi.
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