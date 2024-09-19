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Taçoy'dan büyük buluşma ve gövde gösterisi

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“biz güçlü iradeyle güçlü Ulusal Birlik Partisi’ni yaratacağız” diyen Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’ni tek başına iktidara taşıyıncaya kadar durmaksızın ve hep birlikte çalışacaklarını vurguladı.
Taçoy'dan büyük buluşma ve gövde gösterisi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy,  “İrade Buluşması” etkinliğinde partililer ile buluştu.
Lefkoşa Elysium Park’ta yer alan etkinliğe katılan binlerce kişinin coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan Taçoy, burada yaptığı konuşmada, herkes gibi kendisinin de partisini ve ülkesini ileriye taşıma hedefi bulunduğunu söyledi.
“biz güçlü iradeyle güçlü Ulusal Birlik Partisi’ni yaratacağız” diyen Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’ni tek başına iktidara taşıyıncaya kadar durmaksızın ve hep birlikte çalışacaklarını vurguladı.
Hasan Taçoy, “biz durmayacağız, çalışacağız, sizlerle birlikte bir yumruk, bir güç ve bir güven olacağız. Yenilikçi değişimi isteyen, yüreği cesaretle dolu olan insanlar bunu yapacaktır. Onlar da sizlersiniz. Sizlerin yüreğine ben hayranım” dedi.
Taçoy, “İşte güç, işte irade, hepsi burada, buyursunlar görsünler. Onlar tehdit eder, biz yüreğimizi açarız. Geleni de gelmeyeni de kucaklarız” diye konuştu.     
Büyük fedakarlıklarla bugünkü haline ulaşan partinin mevcut yönetimi asla hak etmediğini vurgulayan Taçoy, “biz formüllerle gelmeyiz, biz sizin gücünüzle geliriz” diyerek, mevcut başkana “kendinle değil tarihinle öğün, geleceğe tarihinle yürü” çağrısı yaptı.
Hasan Taçoy, “Başbakan Taçoy” sloganlarıyla sık sık kesilen konuşmasında, 21 Eylül’de iradenin yansıyacağı sandıklara herkesin dört gözle bakması ve sahip çıkması gerektiğini belirterek, bazı kötü niyetli davranışlara karşı gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Herkesin bir özgür düşünce yapısı bulunduğunu ifade eden Taçoy, “ama bazıları bunu çalar ve hapseder. Sizin geleceğinizi çalmak istedikleri gibi. O yüzden sakın 21 Eylül akşamı bu iş bitmiştir deyip tedbiri elden bırakmayınız. Gözünüz sürekli sandıklarda olsun. Kongrelerde yaptıklarının cezasını hep birlikte bugün ödüyoruz. İlgili arkadaşlar mahkeme koridorlarında gidip geliyor. Kimin sayesinde? İşte o zihniyetin sayesinde. Bugün bu partiyi yöneten Sayın Ünal Üstel ve arkadaşlarının zihniyeti sayesinde. Sandığa gidip hür iradenizle oylarınızı attığınız noktada ortaya çıkacak sonuç sizin zaferiniz olacaktır, partimizin zaferi olacaktır, ülkemizin zaferi olacaktır. Çünkü sizin iradeniz bu ülkenin geleceğini temsil eden güçlü iradedir” dedi.

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