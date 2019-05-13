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Taçoy'dan HP'ye: "Bana Özgürgün ve Çaluda şartıyla gelemezler" Şartlı anlaşmayı kabul etmeyiz!

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın hesaplar yaparak hükümeti kurma görevini verme noktasında sürekli ertelemeye gittiğini, sebebinin de desteklediği partinin hükümette olmasını istediğini söyledi.
Taçoy'dan HP'ye: "Bana Özgürgün ve Çaluda şartıyla gelemezler" Şartlı anlaşmayı kabul etmeyiz!

Bozulan hükümet, yapılan istifanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının hükümeti kurma görevini vermemesi, bir sonraki haftaya ertelemesi, ek olarak partilerle görüşmek istemesi ve sürecin askıda olması tepkilere neden olurken, bir tepki de Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy’dan geldi.

“BU KADAR OYALAMAYA NE GEREK VAR?”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaklaşımını eleştiren Hasan Taçoy, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Taçoy, “Bu kadar zaman oyalamaya ne gerek var, kime verecekse neden hızlı hareket etmiyor.” Diyerek, bu gecikmesinin sebebini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağladığını kaydetti. Taçoy şu ifadelere yer verdi; “Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini vermeyi erteliyor, neden, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, kendisi de aday olmak istiyor ve desteklediği partinin hükümette olmasını istiyor.” Cumhurbaşkanı Akıncının anket yaptırdığını dile getiren Taçoy, Akıncının startı verdiğini, 2020 seçimlerine nasıl gideceğinin çalışmasını yaptığını, kendi taraflarının iktidarda olmadığı zaman farklı pozisyona gireceğini bildiğini ve bundan dolayı hesaplar yaparak sürekli ertelemeye gittiğini dile getirdi.

“BERLİN DUVARI ÇEKTİLER”

Koalisyon modeli ile ilgili sorulan bir soruya da cevap veren Taçoy, CTP kapılarının açık olmadığını gördüğünü söyleyerek, HP ile siyaseten daha fazla uyum içinde olan bir noktada olduklarını kaydetti. Geçmiş dönemde UBP-CTP hükümetini ve hükümetin bozulma şeklini anımsatan Taçoy, geçmiş dönemde Mehmet Ali Talat'ın, Kalyoncu’nun kabul ettiği su anlaşmasını hükümet dışında bozdurttuğunu ve hükümetin bozulduğunu söyleyerek, CTP’nin o dönemde berlin duvarı çektiklerini ve kapıları tamamen kapattıklarını kaydetti.

“ŞARTLI ANLAŞMAYI KABUL ETMEYİZ”

Halkın Partisi Genel Sekreterinin geçtiğimiz günlerde yaptığı “Hüseyin Özgürgün ve Aytaç Çaluda” açıklamasının sorulması üzerine Taçoy, “Bana bu şartla gelemezler, hiçbir şartla yetki alamam, şartlı anlaşmayı da kabul etmeyiz” diyerek, yapılan açıklamalarının kendi yorumu olduğunu söyledi. 

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