Taçoy'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Mesajı

Taçoy: ''" İş Sağlığı ve güvenliği, yılda sadece bir hafta yapılan farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değil; her gün, her an, her yerde karşımıza çıkan, hayati önem taşıyan bir olgu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Taçoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İş sağlığı ve güvenliği, insanın sağlık ve güvenliğine verilen değerdir. Bu yüzden,yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değil;her gün,her an,her yerde karşımıza çıkan, hayati önem taşıyan bir olgudur.

İş sağlığı ve güvenliği; devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışması ile yürütülmesi gereken yasa ve tüzüklerden oluşan işlemlerin bütünüdür. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ancak bütün tarafların yasa ve tüzüklere uygun bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabilir. İşverenler , iş sağlığı ve güvenliği sağlamak için iş ortamında var olan tehlikeleri kaynağından yok etmeli, mümkün değilse tehlikelerden kaynaklanan riskleri en aza indirmek için gerekli koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamalı, yasal düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmeli, bunu hem kanuni hem de vicdani bir sorumluluk olarak görmelidir. Çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliğini bir kültür olarak benimsemeli, işverenin verdiği talimatlara ve işyerinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı çalışma yaşamının temel prensibi olarak görmelidir.

Ülkemizde işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği denetimleri, Bakanlığımıza bağlı Çalışma Dairesi tarafından 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili Tüzüklerin uygulamaları kapsamında yapılmaktadır.

2022-2023 döneminde Bakanlığımıza bağlı Çalışma Dairesi tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonucunda başarılı olan 18 kişi, Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak yetkilendirilmiş ve ülkemizdeki yetkilendirilmiş, Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı sayısı 148’e yükselmiştir.

Tüm sektörlerde çalışanlara sağlıklı iş ortamı sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu sebeple, bu yıl ki 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerinin temasını " İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilincinin Artırılması ve Sektörlerdeki Uygulamaların Geliştirmesi " olarak belirlemiştir.

Bu kapsamda; inşaat, ticaret, sanayi, turizm, tarım, eğitim ve iş sağlığı ve güvenliği sektör ve yasal otorite temsilcilerinin katılımı ile "İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Geliştirme Çalıştayı" düzenlenerek; farklı sektörlerde karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırılacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin küçük yaşlardan itibaren gelecek nesillere aktarılması amacıyla, her bölgede seçilen ilkokulların 4. Sınıf şubeleri arasında görsel ve yazılı materyallerinden oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği temalı pano yarışması düzenlenecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta işveren ve çalışanlarımız olmak üzere toplum genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2023 yılında hedefimiz, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatı günün koşullarına göre düzenleyip denetimleri etkinleştirerek iş kazalarını en aza indirmek olacaktır.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın, iş kazalarının ve bundan doğacak kayıplarının son bulmasına vesile olmasını temenni eder; tüm çalışanlarımıza kazasız, sağlıklı ve güvenli günler dilerim."