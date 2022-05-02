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Taçoy'dan Lapta Huzurevi'ndeki Yaşlılara Bayram Ziyareti

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Taçoy'dan Lapta Huzurevi'ndeki Yaşlılara Bayram Ziyareti
Taçoy'dan Lapta Huzurevi'ndeki Yaşlılara Bayram Ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek bayramlaşan Taçoy, personel ile de sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Ziyarette konuşan Bakan Taçoy: ‘’Bugün Bakanlığımıza bağlı Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızı Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek  hatırlarını sorduk, bayramlarını kutladık.  Devlete emanet edilmiş olan büyüklerimizle  ve devlet korumasındaki çocuklarımızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında  büyük bir aileyiz. Bu aile duygusunu hem kendimiz tadıyoruz hem de onlara  hissettirmek istiyoruz.  Özellikle bayramlar büyüklerimizle daha anlamlı. Bayram günlerinde huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza saygı, sevgi ve şefkat göstermek  hepimizin toplumsal görevi olmalı. Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızın ve özveriyle hizmet veren tüm personelimizin  Ramazan Bayramı’nı kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

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