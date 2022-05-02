Taçoy'dan Lapta Huzurevi'ndeki Yaşlılara Bayram Ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek bayramlaşan Taçoy, personel ile de sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Ziyarette konuşan Bakan Taçoy: ‘’Bugün Bakanlığımıza bağlı Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızı Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek hatırlarını sorduk, bayramlarını kutladık. Devlete emanet edilmiş olan büyüklerimizle ve devlet korumasındaki çocuklarımızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında büyük bir aileyiz. Bu aile duygusunu hem kendimiz tadıyoruz hem de onlara hissettirmek istiyoruz. Özellikle bayramlar büyüklerimizle daha anlamlı. Bayram günlerinde huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza saygı, sevgi ve şefkat göstermek hepimizin toplumsal görevi olmalı. Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızın ve özveriyle hizmet veren tüm personelimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.