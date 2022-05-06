  • BIST 2.456,25
  • Altın 904.445
  • Dolar 14.9351
  • Euro 15.7957
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Taçoy'dan Lefkoşa Çocuk Yuvası Annelerine Ziyaret

» »
Taçoy'dan Lefkoşa Çocuk Yuvası Annelerine Ziyaret
Taçoy'dan Lefkoşa Çocuk Yuvası Annelerine Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda görev yapan anneleri ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, annelere günün anısına hediye takdim eden Taçoy, bu zorlu pandemi günlerinde özveri ve emeklerinden ötürü tüm annelere teşekkür etti.

Yuvada çalışan annelerin hem evde hem de Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda özveriyle annelik görevini yerine getirdiğini belirten Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan hayatının her alanına dokunuyor. Yuvamızda çalışan annelerimiz de kendilerinden ödün vererek, emek ve çabayla, hem kendi evlerinde hem de Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda özveriyle çocuklara annelik yapıyor. Anneliğin ne kadar kutsal olduğu, annelerin hakkının ödenemeyeceği herkesin malumudur. Sizlere emekleriniz için ne kadar teşekkür etsek azdır.” ifadelerini kullandı.

e-m-tacoy-yuva-anne-ziyaret-(2).jpg

Taçoy, yuva annelerine Anneler Günü için hazırlanmış hediyelerini takdim ederek, anı fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Karayolları Dairesi İhaleyi tamamlayamadık tabelaları değişemedik açıklaması yaptı...06 Mayıs 2022 Cuma 11:06
  • Amcaoğlu:Temmuz ayı ile birlikte 1.2 milyarlık ekonomik hacime ulaşmayı hedefliyoruz06 Mayıs 2022 Cuma 10:55
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Yakıt Değişim Bedeli kaldırılıyor”06 Mayıs 2022 Cuma 09:48
  • Burs eylemi düzenleniyor...06 Mayıs 2022 Cuma 09:34
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm06 Mayıs 2022 Cuma 09:27
  • KKTC'ye 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu sokulmaya çalışıldı06 Mayıs 2022 Cuma 09:25
  • CTP Vekili Ongun Talat: DP ve YDP işbirlikçilikte sınır tanımıyor06 Mayıs 2022 Cuma 09:17
  • Tatar CTP ile UBP'yi kabul ediyor... Hükümet için kimi görevlendirecek?06 Mayıs 2022 Cuma 09:14
  • Milyonluk sakız çalan iki gence tutuklama05 Mayıs 2022 Perşembe 19:21
  • 52 Yeni Vaka05 Mayıs 2022 Perşembe 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti