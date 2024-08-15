Taçoy'dan" Liderlerimizin ışığında, güçlü yarınlara... "videosu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için çıktığım yola, önderlerimizi ziyaret ederek başlıyorum.

Onlar bizlerin bu topraklarda var olması için önderlik etmiş, lider vasıflarıyla zor günlerimize ışık tutmuşlardır.

Gerek Doktor Fazıl Küçük, gerekse Rauf Raif Denktaş, yürüyeceğim yolda örnek alacağım isimler, takip edeceğim ışık olacaktır.

Bugün içerisinde bulunduğumuz kötü durumdan çıkış yolumuzu onların ilkeleri belirleyecektir.

Kıbrıs Türk Halkı’nın öz benliğini koruyacak, milli kimliğini sürdürmesini sağlayacak yegane yol liderlerimizin bize bıraktığı mirastadır ve ben de bu yolu hiç tereddüt etmeden yürüyeceğim.