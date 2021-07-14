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Taçoy’dan Özgürgün'e: Kumanda uzaktan çalışmaz

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UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün, önümüzdeki seçimlerde aday olmayı planladığı yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Aday olmasın demiyorum ama kumanda uzaktan çalışmaz, görüş alanı içinde olması lazım, bu şart” yorumu
Taçoy’dan Özgürgün'e: Kumanda uzaktan çalışmaz

Yaşamına Türkiye’de devam eden, eski Başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün, önümüzdeki seçimlerde aday olmayı planladığı yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Aday olmasın demiyorum ama kumanda uzaktan çalışmaz, görüş alanı içinde olması lazım, bu şart” yorumu yaptı.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Ada TV’de “Öğlen Ajansı” isimli programa konuk olan UBP Milletvekili Taçoy, ÖZgürgün’ün adaylık sinyaliyle ilgili soru üzerine, “Hüseyin Bey, çok uzun zamandır arkadaşım. Kendisiyle yurtdışına gitmeden önce görüşmüştüm. Bazı şeyleri eleştirme lüksüm var. Dost acı söyler deyip, yüzüne de söyledim” dedi.

Taçoy, “Aday olmasın demiyorum ama kumanda uzaktan çalışmaz, görüş alanı içinde olması lazım, bu şart” ifadelerini kullanarak, “Kendisine olan saygımdan, çok da bir şey söylemek istemiyorum ama hizmet, vatandaşın içinde olur” şeklinde konuştu.

Taçoy, “fazla yorum yapmak istemediğini” yineleyerek, “Gözümü ve ağzımı kapayıp geçerim. Belki mimikle ifade ederim ama bazı şeylerin yanlış olduğunu söyleyebilirim” dedi.

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