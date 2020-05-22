Taçoy’dan sendikalara: “Sizde seçim varsa bizde de var, endişe etmeyin”

Bakan Taçoy, bazı sendikaların maaşlarda yeni bir kesinti ihtimaline ilişkin grevi değerlendireceklerinin sorulması üzerine “böyle bir endişeye girmelerine gerek yok; Sendikaların kendi içlerinde seçim varsa, korkmasınlar bizim de var” diye çıkıştı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bazı sendikaların maaşlarda yeni bir kesinti ihtimaline ilişkin grevi değerlendireceklerinin sorulması üzerine “sendikaların böyle bir endişeye girmesine gerek yok, sendikaların kendi içlerinde seçim varsa, korkmasınlar bizim de var” diye çıkıştı.

Sendikaların maaş kesintisi olacaksa grev olasılığını gündeme getirmesi konusunu değerlendiren Taçoy, KTV ekranlarında şu ifadeleri kullandı;

“Sendikaların böyle bir endişeye girmesine gerek yok, sendikaların kendi içlerinde seçim varsa, korkmasınlar bizim de var. Merak etmesinler. Kamuya daha fazla payı verebilmek için zaten planlama yapıyoruz. Bunu onların söylemi ile değil, biz kendimiz planlıyoruz zaten… Biz maaş kesintisinden söz etmedik”.