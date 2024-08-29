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Taçoy'dan Üstel'e gönderme.. Teklifim öz güven bunalımı yarattı!

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“TEKLİFİMİN ÖZGÜVEN BUNALIMI YARATTIĞINI GÖRMEKTEYİM”
Taçoy'dan Üstel'e gönderme.. Teklifim öz güven bunalımı yarattı!

İşte açıklama;

Kurultayımıza sayılı günler kala sadece üyelerimizde değil, ülkemiz genelinde yaşanan heyecan Ulusal Birlik Partisi’nin bu ülkenin en büyük partisi ve tek umudu olduğunun göstergesidir.

Bu durum hepimize büyük sorumluluklar yüklemektedir. O nedenle de sadece kendimizi anlatmak yetmez. Aramızdaki farkı da ortaya koymak zorundayız.

Ünal beye birlikte televizyon programı teklifi yaparken bu kadar gerileceğini ve tedirgin olacağını asla hesaplamamıştım. Çünkü amacım bu değildi ve hala değil.

Benim amacım ülke demokrasisine katkı koymak, siyasetin herkese ulaşabilmesini sağlayacak en güçlü yol olan tv ekranlarından halkımıza ulaşmaktır.

Çağrım bu amaçla yapılmıştır. Başka yerlere çekilmesi son derece yanlıştır.

Aynı partide yıllardır siyaset yapmakta olan iki ismin partilerindeki bir göreve talip olduklarında mutlaka farklı yönleri olduğu gerçeğinden hareketle, bu farkların herkes tarafından görülmesi amacıyla bu teklifi yaptım.

Teklifimin bir özgüven bunalımı yaratacağını asla düşünmemiştim. Ama görülen o ki böyle oldu.

Benim teklifim hala geçerlidir ve bekliyorum…

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