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Taçoy'dan Üstel'e "Hiçbir UBP’li korkmaz ve kaçmaz."

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"Bu partiye korkuyu sokmak isteyenlerin gereken dersi alacakları güne az kaldı."
Taçoy'dan Üstel'e "Hiçbir UBP’li korkmaz ve kaçmaz."

İşte açıklama;

“UBP’Yİ DEĞİL UBP VE ÜLKEMİZ İÇİN YAPACAKLARIMIZI TARTIŞACAĞIZ”
“UBP’YE KORKUYU SOKMAK İSTEYENLER GEREKEN DERSİ ALACAK”
Anlamamak başka bir şeydir, anlamazdan gelmek ise bambaşka bir davranış biçimidir.
Anlamayan kişiye anlatım şekli değiştirilerek, belki biraz daha sade bir dille anlatabilirsiniz.
Ama anlamazdan gelenle işiniz zordur.
Çünkü işine gelmez anlamak.
Anladığı zaman kapasitesi ortaya çıkacaktır ve mağlup olacaktır.
Hangi durum isterse olsun, biz asla vazgeçmeyeceğiz.
Çünkü biz partimiz için, ülkemiz için yola çıktık.
Daha güzel bir ülke yaratmak adına çıktığımız yolda bunu sağlayabilecek yegane partinin bu ülke için kurulan ve bu ülkenin devletini kuran parti olan UBP olduğunu herkesten daha iyi bilmekteyiz.
Herkesten daha iyi biliyoruz ki bugünkü zor koşullarda göreve talip olduk.
Korkmadık ve kaçmadık..!
Korkmayacağız ve kaçmayacağız..!
Korku ve kaçmak bize yakışmaz.
Hiçbir UBP’li korkmaz ve kaçmaz.
Bu partiye korkuyu sokmak isteyenlerin gereken dersi alacakları güne az kaldı.
Sayılı gün çabuk geçer…
Biz televizyonda UBP’yi değil, UBP ve ülkemizin nasıl daha iyi ve etkin olur onu tartışacağız.
Partimiz son 2 yılda kaybettiklerini nasıl geri alır, halkın nazarında eski görüntüsünü nasıl kazanır onu tartışacağız. 
Amacımız daha verimli demokratik ve çağdaş bir UBP yaratmaktır.
Bunun için her şeyi göze aldık ve kararlıyız…

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