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Taçoy:Enerji konusunda yeni şeyler yaratma, ekleme, uygulama zamanı gelmiştir

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Taçoy, yenilenebilir enerji üretimi ve Türkiye’den kablo ile enerji akışını sağlayacak projenin hayat bulması konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, “Enerji konusunda bugüne kadar uygulanan tüm projelere ek, yeni şeyler yaratma, ekleme, uygulama zama
Taçoy:Enerji konusunda yeni şeyler yaratma, ekleme, uygulama zamanı gelmiştir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yenilenebilir enerji üretimi ve Türkiye’den kablo ile enerji akışını sağlayacak projenin hayat bulması konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, “Enerji konusunda bugüne kadar uygulanan tüm projelere ek, yeni şeyler yaratma, ekleme, uygulama zamanı gelmiştir” dedi.

Taçoy, radikal olmaları gereken bir dönemde olduklarını çünkü mevcutun devamının“yıkım” olduğunu belirterek, “Devamı kaostur… Bugün atacağımız her adım, geleceği kurtaracaktır. Bunun bilinci ile yeniliklerin peşinden koşmaya ve yeni şeyleri hayata geçirmek en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Serhatköy’de Kıb-Tek’e ait yenilenebilir enerji santralinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Taçoy incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren yenilenebilir enerji ve temiz enerji konusunda iradelerini ortaya koyduklarını kaydetti.
Taçoy, KKTC’nin 12 ay güneşi doyasıya yaşayan bir ülke olduğunu, bunun da yenilenebilir enerji üretimi için bir avantaj olduğunu belirtti.

Serhatköy’de Kıb-Tek’e ait yaklaşık 500 hanenin enerjisini üreten yenilenebilir enerji santrali olduğunu belirten Taçoy, şunları kaydetti:

“Güneş avantajını kullanabilmek için Kıb- Tek yönetimi ile yoğun bir mesai harcıyoruz. Şu anda ülkede yenilenebilir enerji santrali kurulumu konusunda bir doyum yaşanıyor. Çünkü, yıllardır şu ya da bu gerekçelerle Türkiye’den kablo ile enerji akışını sağlayacak sistem kurulamadı.

Siyasi irade olarak bu konuda kararlıyız. Sadece Türkiye’den adaya kesintisiz enerji sağlamayacak bir projeden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin de yeni bir yatırım aracına kavuşmasından bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji üreterek, Türkiye’ye ve enterkonnekte sistem ile aslında bölge ülkelerine enerji satan bir ülke olabiliriz. Bu hayal değil.

Büyük düşünen, büyük düşünmekle kalmayan, bunu uygulayan bir anlayış geliştirmek zorundayız. Yanı başımızda, Avrupa’nın örnek aldığı enerji çeşitliliğine sahip bir Türkiye var. Çok kolay işbirliği yapabiliriz. Bu avantaja sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu konuda kararlıyız ve Anavatan Türkiye ile aynı noktadan konuya bakıyoruz. “Sadece Türkiye’nin bize enerji satacağı” bir sistem değil, karşılıklı kazandığımız bir yapıdan söz ediyoruz. Bu konuda, statükoculara yenilmeyeceğiz.”

Hasan Taçoy, özel girişimcilerin tamamladığı santraller olduğuna da işaret ederek, “Zaman buldukça, hepsi ile bir araya geleceğiz. Ülkemizin, her alanda kalkınması için, görevde olduğumuz süre içerisinde elimiz taşın altında olacaktır” ifadelerini kullandı.

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