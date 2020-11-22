  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Taçoy:Hoşçakal Vural Abi

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski Başkanı Vural Türkmen’e başsağlığı mesajı yayımladı.
Taçoy:Hoşçakal Vural Abi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski Başkanı Vural Türkmen’e başsağlığı mesajı yayımladı.

Taçoy mesajında;

“Hoşçakal Vural Abi Kıbrıs Türk mücadele tarihi yazılırken, o zor dönemlerin önemli aktörleri vardı.

Bizim tarihimizin gizli kahramanları yanında, en ön safta mücadele eden, kritik anlarda ortaya çıkan cesur yürekler, bir bir aramızdan ayrılıyor.

İşte o kahraman ama mütevazi yüreklerden biri de Vural Türkmen’di. Bu günlere kolay gelmediğimizin kanıtı aslında Vural Türkmen ve onun gibi kahramanların anılarında gizlidir.

Defa defa anılarını dinlediğim, gerçek tarih adamlarından Vural Türkmen’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı dilerim. Bu vesile ile, Kıbrıs Türk mücadele tarihine katkı koyan merhum mücahitlerimizi de saygı ile anarım. Hepimizin başı sağolsun…” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkmen’in Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı22 Kasım 2020 Pazar 14:47
  • Cumhuriyet Klasik Otomobil Gezisi Yapılıyor22 Kasım 2020 Pazar 14:45
  • Ziraat Mühendisleri Uyardı: Narenciye Kesim İşçilerinin Adaya Getirilmesiyle İlgili Yol Haritası Bir An Önce Tamamlanmalı22 Kasım 2020 Pazar 14:44
  • Mücadele Ve Dostluk Turnuvası Yapıldı22 Kasım 2020 Pazar 14:41
  • Ataoğlu'ndan Hüseyin Özgüven için başsağlığı22 Kasım 2020 Pazar 14:01
  • Erdoğan: Kıbrıs Türkleri'nin de katılacağı Doğu Akdeniz konferansı önerdik22 Kasım 2020 Pazar 13:56
  • %5 alan Arıklı, Girne'den 3 vekil istiyorum dedi!22 Kasım 2020 Pazar 13:47
  • %5 alan Arıklı, Girne'den 3 vekil istiyorum dedi!22 Kasım 2020 Pazar 13:43
  • 4.Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye'nin yeri Avrupa olduğunu yıllardır savunuyorum22 Kasım 2020 Pazar 13:24
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Özker Özgür ve Salih Miroğlu anma törenlerine katıldı22 Kasım 2020 Pazar 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti