Taçoy:Hoşçakal Vural Abi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski Başkanı Vural Türkmen’e başsağlığı mesajı yayımladı.

Taçoy mesajında;

“Hoşçakal Vural Abi Kıbrıs Türk mücadele tarihi yazılırken, o zor dönemlerin önemli aktörleri vardı.

Bizim tarihimizin gizli kahramanları yanında, en ön safta mücadele eden, kritik anlarda ortaya çıkan cesur yürekler, bir bir aramızdan ayrılıyor.

İşte o kahraman ama mütevazi yüreklerden biri de Vural Türkmen’di. Bu günlere kolay gelmediğimizin kanıtı aslında Vural Türkmen ve onun gibi kahramanların anılarında gizlidir.

Defa defa anılarını dinlediğim, gerçek tarih adamlarından Vural Türkmen’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı dilerim. Bu vesile ile, Kıbrıs Türk mücadele tarihine katkı koyan merhum mücahitlerimizi de saygı ile anarım. Hepimizin başı sağolsun…”