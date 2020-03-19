Taçoy:KKTC'ye Avrupa Birliği’nden kaynak aktarılabilir...Olumlu yanıt aldık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Avrupa Birliği’nden kaynak aktarabileceğini söyledi. Yıllardır AB’nin aktardığı kaynağı Güney Kıbrıs’ın aldığına dikkat çeken Taçoy, gerekli girişimlerin yapıldığını ve olumlu yanıt alındığını ekledi.

Taçoy’un konuşması şöyle: KKTC izolasyonlar ve ambargolar altında yaşıyoruz. Biz bunu yıllardır yaşarken Güney Kıbrıs’ta şimdi bunu yaşıyor. Kendi kendini izole etti ve ambargolar koydu. Onların şansı dünyaya açık olmalarından dolayı ekonomileri çok gelişmiş durumumda. Avrupa Birliği’nden katkı alacaklar ama bizim de hakkımızı alacaklar. Biz bu durumu Avrupa Birliği sorumluları ile Dünya Bankası sorumluları ile ve dünyanın birçok bölgesinde bağlantımız olan siyasi liderlerle paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bizim KKTC’de bir takım şeylere ihtiyacımız var ve bu katkıları bekliyoruz.

Avrupa Birliği’nden bu katıları talep ettik. Bizim için bu katkıların gelebileceğini biliyoruz. Bizim için bu katkıyı yıllardır Güney Kıbrıs alıyor. Bizi kendinden sayıp bu hakkı talep ediyordu. Şuanda dünya artık farkında Kuzey Kıbrıs’ta bir yaşantı var. Şuan bu katkılar için olumlu yanıt aldık gerçekleşmesini bekliyoruz. Görüşmelerimiz halen daha devam ediyor. Bana çabaların en üst düzeyde sürdürdüklerini bildiriyorlar, ancak bir sonuç yok.