  • BIST 85.436
  • Altın 311,227
  • Dolar 6,5213
  • Euro 7,0389
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Taçoy:KKTC'ye Avrupa Birliği’nden kaynak aktarılabilir...Olumlu yanıt aldık

» »
Ekonomi Bakanı Taçoy: Olumlu yanıt aldık gerçekleşmesini bekliyoruz…
Taçoy:KKTC'ye Avrupa Birliği’nden kaynak aktarılabilir...Olumlu yanıt aldık

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Avrupa Birliği’nden kaynak aktarabileceğini söyledi. Yıllardır AB’nin aktardığı kaynağı Güney Kıbrıs’ın aldığına dikkat çeken Taçoy, gerekli girişimlerin yapıldığını ve olumlu yanıt alındığını ekledi.

Taçoy’un konuşması şöyle: KKTC izolasyonlar ve ambargolar altında yaşıyoruz. Biz bunu yıllardır yaşarken Güney Kıbrıs’ta şimdi bunu yaşıyor. Kendi kendini izole etti ve ambargolar koydu. Onların şansı dünyaya açık olmalarından dolayı ekonomileri çok gelişmiş durumumda. Avrupa Birliği’nden katkı alacaklar ama bizim de hakkımızı alacaklar. Biz bu durumu Avrupa Birliği sorumluları ile Dünya Bankası sorumluları ile ve dünyanın birçok bölgesinde bağlantımız olan siyasi liderlerle paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bizim KKTC’de bir takım şeylere ihtiyacımız var ve bu katkıları bekliyoruz.

Avrupa Birliği’nden bu katıları talep ettik. Bizim için bu katkıların gelebileceğini biliyoruz. Bizim için bu katkıyı yıllardır Güney Kıbrıs alıyor. Bizi kendinden sayıp bu hakkı talep ediyordu. Şuanda dünya artık farkında Kuzey Kıbrıs’ta bir yaşantı var. Şuan bu katkılar için olumlu yanıt aldık gerçekleşmesini bekliyoruz. Görüşmelerimiz halen daha devam ediyor. Bana çabaların en üst düzeyde sürdürdüklerini bildiriyorlar, ancak bir sonuç yok.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “İthal ete izin vermek tamamen beceriksizlik”19 Mart 2020 Perşembe 16:47
  • Toprak Ürünleri Kurumu’na İthal Et Getirme Yetkisi Verildi19 Mart 2020 Perşembe 16:42
  • Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği:Kredilerin taksitleri 3 ay ertelendi19 Mart 2020 Perşembe 16:39
  • Sucuoğlu: Olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına ödeme yapılacak19 Mart 2020 Perşembe 16:39
  • Gönyeli Belediyesi: “65 yaş üzerindeki dostlarımız, evinizde kalınız biz size hizmet edeceğiz”19 Mart 2020 Perşembe 16:38
  • Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Meclis'te onaylandı...Akıncı göreve devam edecek19 Mart 2020 Perşembe 16:33
  • Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerimizin Acil Durum Hatları19 Mart 2020 Perşembe 16:24
  • Sağlık Bakanı Pilli iddialara cevap verdi19 Mart 2020 Perşembe 16:17
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e erteleniyor19 Mart 2020 Perşembe 14:51
  • İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 1284'e yükseldiğini açıkladı.19 Mart 2020 Perşembe 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti