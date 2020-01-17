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Taçoy:Mavi Vatan’da doğalgaz varsa bulacağız

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Taçoy:Mavi Vatan’da doğalgaz varsa bulacağız
Taçoy:Mavi Vatan’da doğalgaz varsa bulacağız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yavuz Sondaj Gemisi’nin yeni rotasının Lefkoşa-1 Hattı olarak belirlenmesi ile ilgili açıklama yaparak, “Mavi Vatan’da doğalgaz varsa bulacağız” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Taçoy, şu ifadelere yer verdi:

“Yavuz Sondaj gemimiz bugün yeni görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek. Doğu Akdeniz’de doğalgaz bulma çalışmalarına devam edeceğiz. Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Türkiye’mizin bölgedeki haklarını korumak için her zaman sahada olacağız. Mavi Vatan’da doğalgaz varsa, bulacağız.”

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