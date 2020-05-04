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Taçoy:Mesafe kuralı başta olmak üzere, maske takma zorunluluğu da devam edecek

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Taçoy:Mesafe kuralı başta olmak üzere, maske takma zorunluluğu da devam edecek
Taçoy:Mesafe kuralı başta olmak üzere, maske takma zorunluluğu da devam edecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından,Koronavirüs ile ilgili mücadelede uyulması gereken kuralları ve açılan iş yerleri ile ilgili alınması gereken tedbirler ile ilgili uyarıda bulundu.

Taçoy paylaşımında;

‘Ülkemiz, çok ciddi bir sağlık mücadelesini, bugüne kadar başarı ile yürütmüştür.
Bu başarıda, elbette Covid-19 mücadelesinde uyulması gereken kurallara sıkı bağlılığımızın etkisi var.
Mesafe kuralı başta olmak üzere, maske takma zorunluluğu da devam edecek.

Bu ekonomik açılma aşamasına gelmemiz, Covid-19 ile mücadelemizi kazandık anlamına gelmiyor.
İyi bir noktadayız ve birbirimize saygı göstererek, kurallara uyarak, iyi noktada kalmaya devam edebiliriz.
Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığımızla ortak çalışmalar yürüttük.
İşyerlerinin uyması gereken kurallar, bizlerin uydurduğu kurallar değildir. Dünyanın yaşadığı acı tecrübenin ve sağlık uzmanlarının ulaştığı sonuçların bir yansımasıdır.
Bunlara, sıkı sıkıya bağlı kalacağız.

Hem müşteri, hem çalışan güvenliği, işveren arkadaşlarımızın sorumluluğundadır.
Özellikle ateş ölçer cihazlarla ilgili şikayetler bilgimizdedir. Bakanlığımıza bağlı Ticaret Dairesi, bu konuda gerekli çalışmaları, fiyat denetimlerini titizlikle sürdürmektedir.
Yaklaşık 50 günlük bir sürecin ardından bugün sokaktayız.
Ama bu dünden farklı olmayacak. Zorunlu haller dışında yine evde olacağız. Güvende kalmaya devam edeceğiz. Birbirimizi korumayı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; büyük bir zorlukla bugünü bekleyen tüm kesimlere hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Çalışan arkadaşlarımıza tedbirleri elden bırakmadan, işlerine dört elle sarılmalarını öneririm.
Bu zor günleri işçi- işveren- devlet dayanışma içerisinde aşacağız. Zor olacağını biliyoruz ama, herkes üzerine düşeni bugüne kadar yaptığı gibi, bundan sonra da yapmaya devam edecek.
Toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi sunarım.’ dedi

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