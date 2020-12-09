Taçoy:"Saner,bizi birbirimizden ayırmayacağını söyledi"

Hasan Taçoy: "Saner, 'Sucuoğlu ile birlikte ya kabinede olacaksınız, ya da ikiniz de olmayacaksınız' demişti"

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Yeni kabinede yer almamasına ilişkin konuşan Hasan Taçoy, Başbakan Ersan Saner’in kendisini arayarak, Sucuoğlu ile kendisini ya birlikte kabineye alacağını, ya da dışarıda bırakacağını söylediğini ifade ederek, "Bizi birbirimizden ayırmayacağını söyledi" diye konuştu.

"SAYGI DUYUYORUM..."

Kendisinin de bu duruma onay verdiğini dile getiren Taçoy, “Saner'in kararına saygı duyuyorum. Bizimle çalışmayı tercih etmedi” dedi.

Ersan Saner’e görevinde başarılar dileyen Taçoy, UBP için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Yeni Bakanlar Kurulu ile ilgili de yorum yapan Taçoy, kabinenin eleştiriye açık olduğunu vurguladı