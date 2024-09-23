Taçoy:Seçimde ciddi usulsüzlükler var!

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP 23. Olağan Genel Kurultayı sırasında Başbakan Ünal Üstel'in kendisini tehdit ettiğini ve saldırgan bir şekilde üzerine yürüdüğünü belirtti.

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP 23. Olağan Genel Kurultayı sırasında Başbakan Ünal Üstel'in kendisini tehdit ettiğini ve saldırgan bir şekilde üzerine yürüdüğünü belirtti.

Taçoy ayrıca, seçim sürecinde ciddi usulsüzlükler olduğunu ve üyelerin oy kullanma işlemlerinin A4 kağıtlarına imza alarak yapıldığını ifade etti.

Kurultayda yüz tanıma kameralarının söküldüğünü ve sandıklardan fotokopi oy pusulalarının çıktığını vurguladı.