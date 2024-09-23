Taçoy:Seçimde ciddi usulsüzlükler var!

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP 23. Olağan Genel Kurultayı sırasında Başbakan Ünal Üstel'in kendisini tehdit ettiğini ve saldırgan bir şekilde üzerine yürüdüğünü belirtti.
Taçoy ayrıca, seçim sürecinde ciddi usulsüzlükler olduğunu ve üyelerin oy kullanma işlemlerinin A4 kağıtlarına imza alarak yapıldığını ifade etti.
Kurultayda yüz tanıma kameralarının söküldüğünü ve sandıklardan fotokopi oy pusulalarının çıktığını vurguladı.
- Taçoy, UBP kurultayı sırasında Başbakan Ünal Üstel'in kendisini tehdit ettiğini açıkladı.
- Oy verme sürecinde büyük usulsüzlüklerin yaşandığını belirtti.
- Oy kullanma işlemleri A4 kağıdına imza alarak gerçekleştirildi.
- Yüz tanıma kameralarının sökülmesi, mükerrer oy kullanımı şüphesini artırdı.
- Sandıklardan fotokopi oy pusulalarının çıktığını ifade etti.
- Başbakanlık personelinin seçim sürecine müdahale ettiği iddia edildi.
- Taçoy, yaşananlarla ilgili yargıya başvurup başvurmayacaklarını henüz kararlaştırmadıklarını söyledi.
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