  • BIST 9877.13
  • Altın 2882.673
  • Dolar 34.1493
  • Euro 38.0293
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGirne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı

Taçoy:Seçimde ciddi usulsüzlükler var!

» »
UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP 23. Olağan Genel Kurultayı sırasında Başbakan Ünal Üstel'in kendisini tehdit ettiğini ve saldırgan bir şekilde üzerine yürüdüğünü belirtti.
Taçoy:Seçimde ciddi usulsüzlükler var!

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP 23. Olağan Genel Kurultayı sırasında Başbakan Ünal Üstel'in kendisini tehdit ettiğini ve saldırgan bir şekilde üzerine yürüdüğünü belirtti.

Taçoy ayrıca, seçim sürecinde ciddi usulsüzlükler olduğunu ve üyelerin oy kullanma işlemlerinin A4 kağıtlarına imza alarak yapıldığını ifade etti.

Kurultayda yüz tanıma kameralarının söküldüğünü ve sandıklardan fotokopi oy pusulalarının çıktığını vurguladı.

  • Taçoy, UBP kurultayı sırasında Başbakan Ünal Üstel'in kendisini tehdit ettiğini açıkladı.
  • Oy verme sürecinde büyük usulsüzlüklerin yaşandığını belirtti.
  • Oy kullanma işlemleri A4 kağıdına imza alarak gerçekleştirildi.
  • Yüz tanıma kameralarının sökülmesi, mükerrer oy kullanımı şüphesini artırdı.
  • Sandıklardan fotokopi oy pusulalarının çıktığını ifade etti.
  • Başbakanlık personelinin seçim sürecine müdahale ettiği iddia edildi.
  • Taçoy, yaşananlarla ilgili yargıya başvurup başvurmayacaklarını henüz kararlaştırmadıklarını söyledi.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğazköy ve Lefkoşa'da İki Ayrı Trafik Kazası23 Eylül 2024 Pazartesi 14:04
  • 345 Sürücü Rapor Edildi23 Eylül 2024 Pazartesi 14:03
  • Alsancak'ta Bina Açma ve Hırsızlık Olayı23 Eylül 2024 Pazartesi 13:46
  • Trafik Kazası ve Sahte Kimlik Olayı23 Eylül 2024 Pazartesi 13:41
  • Lefkoşa’da Gümrüksüz Mal Tasarrufu ve İthalatı Yasaklanmış Mal İthalatı23 Eylül 2024 Pazartesi 13:40
  • Güney Kıbrıs’ta Sayıştay Başkanı Protesto Edildi23 Eylül 2024 Pazartesi 13:04
  • İşte UBP Parti Meclisi’ni kazananların tam listesi...23 Eylül 2024 Pazartesi 11:49
  • Bağımsızlık Yolu Üye Eğitimlerine Girne’de Devam Etti23 Eylül 2024 Pazartesi 11:39
  • Nami ve Mavroyannis, BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorununda ciddi bir gelişme beklemiyor23 Eylül 2024 Pazartesi 11:34
  • İlk ve orta dereceli okullar bugün açıldı!23 Eylül 2024 Pazartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti