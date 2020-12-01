Taçoy:''Sucuoğlu tarafından açık ve net televizyonlara çıkıp izah yapılacak...Perde arkasından ıvır zıvırla iş olmaz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de 14. Saat programına katılarak hükümet kurma çalışmaları ve UBP’nin kurultayına yönelik sorulara yanıt verdi.

İşte Taçoy’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar...

“ŞU AN KONJEKTÖR GENEL BAŞKAN VEKİLİMİZİN YANINDA OLMAYI GEREKTİRİYOR”

“İstikrarı önce kendi içimizde partide sağlamalıyız. Şuanda benim için konjektör Genel Başkan vekilimizin yanında olmayı gerektiriyor. Benim hakkımda uydurma haber yayanların yanında olamam."

“KESİNLİKLE BAŞKANLIK YARIŞINA ÇIKARIM..."

“Ben dün neysem bugün de aynısıyım. Yeniden kesinlikle Başkanlık yarışına çıkarım. Neden çıkmayım ki? Benim vazifem ve görevim ne ise onu yerine getirmeye çalışırım. Olağan Kurultaya kesinlikle adayım. Olağanüstü Kurultaya değil."

“HERKESİN SUÇUNU VE YAPTIĞINI YÜZÜNE KARŞI SÖYLEYECEK MEDENİ CESARETE SAHİBİM”

“Ben Faiz bey ile küs değilim. Kimse ile hayatta küs olmam. Küsmeye de niyetim yok. Herkesin suçunu ve yaptığını da yüzüne karşı söyleyecek kadar medeni cesarete sahip bir kişiliğim var. Faiz bey ile selamlaşıyoruz, konuşuyoruz toplantılarda buluşuyoruz. Onun dışında böyle güzel sosyal saatler içerisinde birbirimizi görmek için can hıraş uğraşmıyoruz. Toplantılarımızda bunları dillendiriyoruz."

“HÜLLE İLE AK PARTİ’NİN BURADAKİ TEŞKİLATININ RAKİP ADAYA ÇALIŞTIĞI NOKTASINA GETİRİLDİ”

“Hiç kimsesi kalkıp da bir diğerinden daha üstün olduğunu veya olmadığını bu safadan sonra iddia edemez. Bazı suçlamaları yapamaz ki yapılıyor.Esasında birinci turda herkes görüşmüştür ki hülle ile AK Parti’nin buradaki teşkilatının da rakip adaya çalıştığı noktasına getirilmiştir olay. O hülle ile yapılan işten sonra buradaki teşkilat oradaki merkez tarafından görevden alınmıştır. Burada da sanki ben bunu yapmışım gibi lanse etmeye çalışıldı. Ben demek ki çok güçlü bir insanım. Taa oralara kadar ulaşıp da bunu yaptırabilecek kadar gücüm vardır demek ki onun için böyle bir gücüm var ise idi niye kendime kullanmadım da ona kullandım? Diye de kendi kendime sorarım."

“SUCUOĞLU AÇIK VE NET ÇIKIP İZAH YAPMALI”

“Konu açılmış iken içimdekilerini dışa vurayım. Taraf gibi gösterilmeye çalışılan AK Parti tarafı ondan sonra sanki de benim için gelmiş de müdahale etmiş. Ben hiç kimse ile hiç bir şekilde görüşmedim. Hiç kimseye de birşey söylemedim. Çok samimi arkadaşlarım vardır. Eski Başbakan Binali Yıldırım’dan tutun onun da adı karıştırılmıştır bu işlere. Sayın Fuat Oktay politik bir dostumdur onun yanında birçok insan daha var. Bunların hepsini gözardı ederek ben hiç bir şekilde bu işe böyle birşeyin girmesine karşı çıktığımı bir kez daha söyleyim. Bunun izahı yapılacaksa sayın Sucuoğlu tarafından açık ve net televizyonlara çıkıp yapılacak. Böyle dedikodularla perde arkasından ıvır zıvırla gıvıra gıvıra iş olmaz."

“BANA O GÜN NE SÖZ VERİLDİYSE ONUN ARKASINDA DURULMASINI TALEP ETTİM”

“Bu konuları hiç bir şekilde Faiz Sucuoğlu’na açmadım. Ben bir tek Parti Meclisi’nde konuştum. Bana o gün ne söz verildiyse onun arkasında durulmasını talep ettiğimi toplantılarda söyledim. Hiç bir şekilde şuan söz tutulmuyor. Onun için ben kurultayda kurultay sonrasında partililerin önünde 30 yıla aşkın süredir gururla hizmet verdiğim siyasi partimden bir dönem tartışmalarla işte atıldıydım kaçtıydım tartışmalarını hiç de karıştırmıyorum. Herkese göre hava hoş. Ancak bunun cezasını çeken yine ben oldum. Kim nasıl isterse otursun empatisini yapsın. Düşünsün görecektir ki cezasını çeken yine ben oldum."

“KİMSENİN KOLU ARKAYA BÜKÜLMEDİ”

“Kurultayda ben seçimden kaçmadım. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun çekilmeye niyeti varsa eğer birinci aday geri çekildikten sonra ikinci gelen aday ancak ve ancak bir tek lüksü kalır fırsatçılık olmak istemez ise birilerinin adamı olmak istemezse o da kendisi geri çekilir. Ve bunun üzerine grubun kararlaştırdığı şekilde bir imza atılması. O imzalar zorla atılmadı. Kimsenin kolu arkaya bükülmedi...Olağanüstü Genel Kurul’da hiç birimiz aday olmayacağız diye imza attık. Öyle anlaştık toplantıda... Ben şunu söylüyorum Olağanüstü Genel Kurul’da aday değilim. Kendi sessizliğim ve dünyam içerisinde yaptığım işin ne olduğunu bilerek partime karşı olan saygımla geri çekilme kaderimle yerime oturdum ve bekliyorum. Ne olacağını görmek istiyorum."

“FAİZ BEY’İN ADAY OLUP OLMAYACAĞI… BU BİR İSTİKRARSIZLIKTIR”

“Son Parti Meclisi’nde alınan kararda hükümet UBP tarafından kurulacak olursa Faiz bey aday olmayacağı noktasındadır. Eğer hükümet olmazsa aday olacağı noktasındadır. Bu bir istikrarsızlıktır. 7 Aralık bizim 45 günlük sürecimizin dolduğu tarihtir. Bu konuda herhangi bir şekilde dava açmayacağımız, mahkemeye gitmeyeceğimizin sözünü verdik. Ben kendi adıma bu sözün arkasınmdayım ama başkası adına konuşmuyorum."

“7 ARALIK'A KADAR OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILMALI”

“Kurultayın tarihi henüz daha netleşmedi. Bir an önce 7 Aralığa kadar olağanüstü kurultayın yapılması gerekir. Ve 7 Aralık tarihine kadar sayın genel sekreterimiz genel başkan vekilimiz Ersan Saner’in tüzüklere uygun bir şekilde Genel Başkan olarak seçilmesi ve istikrarlı bir şekilde eğer Başbakanlık veya herhangi bir şekilde muhalefet yapacaksa ta ki Olağan Genel Kurul’a kadar."

“SEÇİME KATILMAKTA EN AZ ENDİŞESİ OLAN KİŞİLERDEN BİR TANESİYİM”