Taçoy'un açıklamaları "soğuk savaş dönemi taktikleri"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili, Faiz Sucuoğlu SES KIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında parti başkanlığına adaylığı ve ortaya atılan iddialarla ilgili mesajlar verdi.

Başkanlık adaylığını açıklayan Hasan Taçoy’un iddialarını yanıtlayan Sucuoğlu, birliktelik mesajı verdi, başkanlık seçimini ilk turdan kazanacağını kaydetti.

“Soğuk savaş dönemi taktikleri.. Artık geçti”

Hasan Taçoy’un kendisinin Türkiye’ye yakın olduğuna ilişkin iddiaya karşılık Sucuoğlu şu yorumda bulundu:

“İkide bir Türkiye’yi kullanıp, “önce benim haberim olur, Türkiye karar alacaksa hükümetten önce benim haberim olur” diyor Hasan Bey.. Bunlar çok yanlış söylemler. Veya “benim Türkiye ile aram çok iyidir birinin sıkıntısı varsa gelsin bana destek versin de Türkiye ile arasını bulayım” gibi söylemler soğuk savaş döneminin söylemleridir. Sizi tartışmaya çekip üzerinden nemalanma. Ama biz eski dönem değil, yeni dönem politikacılardanız. Biz bu tip soğuk savaş oyunlarına gelmeyiz. Biz yaşanılanları o süreçte ve Parti Meclisi’nde de anlattık. Anavatan’ı bu işlerin içerisine yeniden çekme gayretinin kimseye bir faydası yoktur.”

Taçoy’a “birlik-beraberlikle” yanıtı

“ UBP’nin ayrışmaya değil bütünleşmeye ihtiyacı vardır” diyen Sucuoğlu, Başkan olduğu zaman Hasan Taçoy’la da diğer adaylar da beraber çalışacaklarını söyleyerek birlik beraberlik mesajları verdi.

“Bu arkadaşlarla gene çalışacağız. Bizimle birlikte omuz omuza çalışacakları dönem de gelecektir Birbirimizi kırmayı ya da basın önünde tartışmaya çekme gayretinin bir sonu yoktur. Üyeler artık görüyor. Bir iddia ortaya atınca altını doldurmanız gerekiyor. Herkes zaten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. En çok gezip üyeyle direkt temas kuran isim benim. Çok net söylüyorum üyenin yüzde 95’i kime oy vereceğinin kararını vermiştir. Karşısına çıkan adayları hepsi çok iyi tanıyor. Bu gerginlik politikası bir şey getirmez, bunu yaratan kişiye ancak zarar verir.”

Seçim ilk turda bitecek

Faiz Sucuoğlu seçimi ilk turda kazanacağını iddia etti:

“İlk turda bu seçim bitecek. 6 da 10 aday da olsa üye ilk turda bu işi bitirecektir, çünkü kararını vermiştir. Açık ara kazanacağım. Zaten bu soğuk savaş taktikleri de bundan kullanılıyor.”

Taçoy ve Saner’e: Er meydanına çıkın

Faiz Sucuoğlu çeşitli dedikodu ve söylemlerin yapıldığına dikkat çekerek, adaylara “Korkmayın er meydanına çıkın” mesajı gönderdi:

“Çok güzel bir hava var şu anda. Gerginliğe de gerek yok, kendine güvenen herkes er meydanına çıkacak ve güreşecek. Ben güreşeyim ama 4-5 kişi de beni desteklesin deniyor. Kendine güvenirse girip yarışacak. “Faiz Bey aday olmayacak” diye belli arkadaşlar birilerini görevlendiriyor ve gidip üyeye “Faiz Bey aday olmayacak” diyorlar. “Önünü kesecekler” diyorlar. Bunlar ayıptır. Kendisi partimizde bunları yaparsak biz nasıl olacak?

Korku dağları sardı

Faiz Sucuoğlu bu tür söylemlerin korku ile alakalı olduğunu da sözlerine ekledi:

“ Korku dağları sarmış durumda. Bırakın girsin Faiz bey de yarışın bakalım herkesin boyu posu ortaya çıksın. Gezip bu dedikoduları yayıyorlar ya ne kadar çok korkuyorlar o ortaya çıkıyor. Ben de diyorum ki bunu yayanlara; ne olursa olsun adayım, kendine güvenen de karşıma çıksın, nokta. Ersan Bey’in ekibinden de “Taçoy aday olmasın, Faiz aday olmasın, ben tek başıma çıkayım” deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çık yarış kardeşim ama “yok, ben yarışmak istemem” deniyor. O zaman görevlendirelim bir memur da partinin başına geçsin! Böyle bir şey olmaz. Zaten bu söylemleri üye görüyor.

Hodri meydan

Faiz Sucuoğlu hodri meydan diyerek eteklerdeki taşların dökülmesini istedi

“Faiz Bey ile ilgili ne söyleyebilirsiniz. Hodri Meydan eteğinizdeki taşları dökün. Varsa bir şey buyurun, benim hesap veremeyeceğim bırak bir nokta zerre bile yoktur. Bizim dürüstlüğümüzden, çalışkanlığımızdan bahsediyor insanlar. Üç farklı bakanlık yaptım ben bir tartışma yoktur bakanlık dönemlerimle ilgili.”

“Seçimde kapı kapı gezdim”

Taçoy’un “Cumhurbaşkanlığı seçiminde çalışmadı” iddiasına da yanıt veren Sucuoğlu şöyle konuştu:

Benim çalışma prensibim içerisinde kapı çalmak yoktur. Ben çok sevdiğim ve güvendiğim insanları telefoniyen ararım ricada bulunurum ve görüşlerimi basın organlarında anlatırım. Ersin Bey’in seçiminde ben ilk kez işin sıkıştığını gördüğüm için sahaya indim ve kapı kapı gezdim. İsimleri de bellidir ama bu iddiayı ortaya atan arkadaş kaç kapı çaldı. Kameranın yanında Ersin beyle poz vermekle seçim kazanılmaz.”

Kurultay Eylül’de olmalı

Sucuoğlu kurultayın ekim öncesi olması gerektiğini ifade ederek, “Ekim’in başında Meclis açılır yasama yılı başlar. Bence biz kurultayı eylülün 15-20’si gibi yaparsak Meclis’e de taşlar yerine oturmuş vaziyette yeni başkanıyla başlar ve gider. Yani geciktiğimiz her gün ülke ve partimiz kaybeder.” Dedi

İlk PM’de tarih belirlenmeli

Ay sonuna kadar bir Parti Meclisi (PM) toplantısının yapılmasının beklendiğini söyleyen Sucuoğlu, “6 aydır Parti Meclisi toplanmıyor. Sayın Başkan ay sonunda toplanacağını söyledi. Bu toplantıda kurultay tarihini belirlememiz gerekiyor ki seçime girecek arkadaşlar da çalışmalarını yapsın. En az bir buçuk aylık zaten bir süreye ihtiyaç var seçimler için” diye konuştu.

"Bu hükümet yapısı sağlıklı değil"

Sucuoğlu’na “Parti Başkanı seçilmesi durumunda hükümet tercihi ne olur?” sorusu da soruldu.. İşte yanıt:

6 bacaklı (2 DP-2YDP-1bağımsız-1 UBP) bir hükümet var şu anda.. Bu yapı sağlıklı değil. Mevcut parlamento içerisinde hükümet seçeneği vardır ama olmazsa da erken seçime gidilir. Komitelerde eşitlik nedeniyle yasa geçmiyor. Bu yapı olmaz.”