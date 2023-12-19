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TAE’den tahıl zararlıları ile ilgili eğitim

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Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE), tahılda zararlılarla ilgili eğitim düzenledi.
TAE’den tahıl zararlıları ile ilgili eğitim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, “Tahıl Alanlarında Görülen Hastalık ve Zararlıları” konulu eğitim Alaniçi köyünde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla düzenlendi.

Açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle tahıl alanlarında hastalık ve zararlı popülasyonunda artış yaşandığı, eğitimin de 2023-2024 tahıl sezonunda da artış yaşanması ihtimalinden dolayı düzenlendiği kaydedildi. Eğitim, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Celalettin Gözüaçık ve TAGEM den Dr. Hakan Hekimhan tarafından verildi.

-Karaca

Eğitimde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına konuşma yapan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, iklimde meydana gelen değişikliklerin ve küresel ısınmanın da etkisi ile hastalık ve zararlılarda da önemli artışlar meydana geldiğini vurguladı.

Hastalık ve zararlıların meydana getirdiği zarar nedeniyle ürün kayıplarında artış yaşandığına dikkat çeken Karaca, bu bilinçle Bakanlık ve Çiftçiler Birliği’nin bu kayıpları bu yıl en aza indirmek için üreticilerin nelere dikkat etmesi gerektiği, hastalık ve zararlıları nasıl tanıyabilecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla bu konuda Türkiye'nin önde gelen uzmanları ve KEİ’nin destekleriyle bir eğitim planladıklarını kaydetti.

Karaca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un, üreticilerin talepleri üzerine, üreticilere daha çok teknik destek vermek için arazi ziyaretlerini arttırdığını ifade etti.

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