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Taekwondocularımız Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarışıyor

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Taekwondo Karate Judo Aikido Milli takımı Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarışıyor.
Taekwondocularımız Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarışıyor

Taekwondo Karate Judo Aikido Milli takımı, Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’na maddi imkan sağlanamaması nedeniyle 15 kişi katılması gereken yarışmaya 4 kişi ile katıldı.

Aylardır çalışmalarını Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde aşırı sıcağa rağmen günde çift antrenmanla sürdüren sporcular Süheyla Bölükbaşı, Zeynep Keskin, Çetin Çiftsüren ve Özkay Remzi yeralıyor.

Önceki gün Bulgaristan’ın Sofya şehrine giden sporcularımız bugün ve yarın yapılacak müsabakalarda derece elde etmeye çalışacak.

Sporcularımız dün şampiyonanın yapılacağı otelde son antrenmanlarını yaparak maç saatlerini beklemeye başladı.

Yunanistan’ın da sporcularıyla katılacağı şampiyona eleme sistemine göre yapılacak maçlarda ve kazanan sporcu bir üst tura çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Bulgaristan’dan düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda sporcularımızın ilk maçları şöyle:

Süheyla Bölükbaşı – Marina Logunova (Rusya)

Çetin Çiftsüren – Leonid Lavtinov (Kazakistan)

Özkay Remzi – Nural Ali (Kazakistan)

Zeynep Keskin – Gabriela Tsenkova (Bulgaristan)

GÖKBİLEN “SPORCULARIM KÜRSÜDE YERALACAK”

 Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise sporculara güvendiğini belirterek “aşırı sıcağa rağmen yılmadan, bıkmadan usanmadan çalıştılar. Bende teknik olarak onlara birçok konuda yardımcı oldum. Şampiyonada kürsüde yer alacaklarından eminim” dedi.

DAHA FAZLA SPORCUYLA KATILMAK İSTERDİK

Gökbilen yarışmaya daha fazla sporcuyla katılmak istediklerini belirterek “Uluslararası alanda yarışma şansı bulduğumuz zaman da maddi imkansızlıklar önümüze çıkıyor. Gönül isterdi ki daha fazla sporcu ile katılabilelim ancak dört sporcu bir antrenör ile katılmak zorunda kaldık. Onları da devletten tek kuruş almadan sponsorlar yardımıyla gönderebildik” dedi.

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