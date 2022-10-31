Tahıl anlaşması krizi büyüyor… Rusya’dan sert açıklama

Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilen Rusya anlaşmanın yürütülebilir olmadığını savunurken, BM ile Türkiye anlaşmanın yürürlükte kalması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan ve Ukrayna tahılını dünya pazarına ulaştıran Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın sevkiyatların güvenliğini garanti edemeyeceği göz önüne alınırsa Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın “pek yürütülebilir olmadığını” söyledi. Ukrayna’nın adımlarının anlaşmaya zarar verdiğini savunan Peskov, Rusya’nın anlaşmaya dönmesi için nasıl bir ortam oluşması gerektiği ile ilgili soruya ise yanıt vermedi.

AKAR, RUS BAKANLA GÖRÜŞECEK

Öte yandan TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili son gelişmelerin ardından bu akşam Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüşecek.

TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akar, “Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya’nın ne Ukrayna'nın ne de kimsenin yararına olacak. Bununla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlarla görüşüp bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya gayret göstereceğiz” dedi.

RUSYA’NIN KARARINA RAĞMEN GEMİ GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR

Rusya Ukrayna’nın, Cumartesi erken saatlerde Sivastopol limanındaki gemilerine saldırdığını bildirdikten sonra anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine karşın Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna, anlaşmanın devamına yönelik olarak bugün 16 geminin anlaşma kapsamında ilerlemesini sağlayacak bir hareket planı oluşturmuştu. BM açıklamasına göre bugün 12 gemi Karadeniz’den çıkarken, dört gemi de giriş yapacak.

BM ile Türkiye’nin anlaşmanın yürürlükte kalması için dün yoğun çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Yine BM açıklamasına göre Rus yetkililer dünkü müzakerelerde, sorunlu konular hakkında Moskova’nın BM ve Türkiye delegasyonlarıyla diyaloğu sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada “Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle mütereddit davransa da insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

FRANSA’DAN YENİ ROTA PLANI

Rusya’nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Fransa ise Ukrayna’dan gıda ürünlerinin ihraç edilebilmesi için Polonya veya Romanya üzerinden kara yoluyla sevkiyatın yapılmasına yönelik çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Fransa Tarım Bakanı Marc Fesneau, bugün RMC Radyo’ya “Karadeniz’den geçiş sağlanamıyor ise, bunun yerine kara sevkiyatı yapılmasını değerlendiriyoruz…özellikle Romanya ve Polonya’dan geçen karayollarına bakıyoruz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise, “Deniz yoluyla sevkiyatların devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.