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Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

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MSB, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin hareket ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha yola çıktı.

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