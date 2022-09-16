Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin hareket ettiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha yola çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin hareket ettiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha yola çıktı.
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