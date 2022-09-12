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Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

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MSB, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin hareket ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha yola çıktı.

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