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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 gemi daha çıkış yaptı.

Ayrıca hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak.

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