Tahıl ve Yem Bitkileri 15 Köyde Doludan, 21 Köyde de Dondan Zarar Gördü

Genel Tarım Sigortası Fonu, 15 köyde tahıl ve yem bitkilerinin doludan, 21 köydeki tahıl ve yem bitkilerinin de dondan zarar gördüğünü, askı listelerine itirazı olan üreticilerden Cuma güne kadar başvuru kabul edileceğini açıkladı.

İtiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

Tahıl ve yem bitkileri doludan zarar gören köyler; “Mormenekşe, Yıldırım, Çınarlı, Sandallar, Muratağa, Şehitler, Atlılar, Arıdamı, Alaniçi, Korkuteli, Topcuköy, Dörtyol, Ardahan, Pirhan ve Mutluyaka” olarak açıklandı.

Tahıl ve yem bitkileri dondan zarar gören köyler ise şunlar:

Gazimağusa, Güvercinlik, Mormenekşe, Mutluyaka, Şehitler, Alaniçi, Yıldırım, Turunçlu, Tuzluca, Kumyalı, Çayırova, Pamuklu, Gelincik, Ziyamet, Haspolat, Minareliköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, Kiracıköy ve Kalkanlı.”