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Tahin Kalbe İyi Gelir mi?

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Tahin Kalbe İyi Gelir mi?
Tahin Kalbe İyi Gelir mi?

Ham maddesi susam olan tahin magnezyum bakımından oldukça zengindir. Tahin, gün boyu vücudun enerji miktarını artırırken hastalıklara karşı da direnci artırmaktadır.

Özellikle kış aylarında tüketilen bu besinin aslında her mevsim tüketilmesi oldukça yararlıdır. Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde tahini tüketmek her zamankinden daha önemlidir. 

- Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. 

- Tahin hücre yapısının bozulmasını önler.

- Tahin yorgunluk, stres gibi sağlık sorunlarını da önler.

- Yaraların iyileşmesini hızlandıran tahin cildi de onararak güzelleştirmektedir.

KANSERE KARŞI DOĞAL MUCİZE

- Tahininin bol miktarda içerdiği E vitamini, çok güçlü bir antioksidandır. 

- Tahin, kansere karşı koruyucudur.

- Damar sertliğini ve tıkanmalarını önler.

TAHİN NEYE İYİ GELİR?

- İdrar söktürücüdür. 

- Göz sağlığı için oldukça faydalıdır.

- Bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

- Tahinin Alzheimer hastalığının önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. 

- Safra taşlarının düşürülmesinde faydalı olan tahin nefes darlığı ve bronşite karşı da yararlıdır. 

- Tahinin anne sütünü artırıcı özelliği bulunmaktadır. 

- Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkili olan tahin buna ek olarak kemik gelişiminde de oldukça yararlıdır.

TAHİN NASIL TÜKETİLİR?

Tek başına tadı hoş gelmese de, pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha faydalı olur, hem lezzetli. Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi engeller. Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var.

Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır. Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir. 

Tahini tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız tahin sosuyla hazırlayacağınız bol yeşillikli bir salata oldukça besleyici olacaktır.

Tahini humus şeklinde tüketmeniz ise sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır. Humus, vitamin ve antioksidan açısından zengin olmasının yanı sıra, doğal bir antidepresandır, sindirimi iyileştirir ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

TAHİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram tahinin besin değerleri şöyledir:

- Karbonhidrat 21.19 gram

- Lif 5.0 gram

- Protein 17.8 gram

- Yağ 48.0 gram

- Potasyum 414.0 mg

- Kalsiyum 420.0 mg

- Demir 2.5 mg

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