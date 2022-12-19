Tahir Budaqov: Çok faydalı bir ziyaret gerçekleştiriyoruz

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov'un basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Tüm Kıbrıs Türk halkını selamlıyorum.

-Azerbaycanla Kıbrıs Türklerini birleştiren bir çok nokta var. Milli varlığımızı korumamız için büyük mücadeleler verdik. Muhtelif zamanlarda öz halkının milli varlığının korunması için iki halk da çok büyük sınavlardan geçti.

-Azerbaycan'ın dünyada tek olmadığını gösteren en büyük varlık Azerbaycan- Türkiye kardeşliği oldu.

-Üç ülke arasında münasebet kurulması, tüm açılardan iyi ve hayırlı olacaktır. Bu münasebetlerin artırılmasını diliyoruz.

-Çok faydalı bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte de 3 ülkenin dayanışması birliği en iyi şekilde devam eder ve 3 ülke projelerini hayata geçirebilir.